Без капли алкоголя: рецепт потрясающего вина из груш из трех ингредиентов

Этот алкогольный напиток из груш отлично подойдет для проведения теплых зимних вечеров.

Пока в разгаре сезон груш, нужно успеть их, во-первых, наесться, а, во-вторых, приготовить из них что-нибудь вкусненькое. К примеру, можно приготовить вкусный джем, или домашнее вино, о рецепте которого мы и хотим рассказать далее.

Такой напиток очень легко приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобиться всего три ингредиента и немного терпения, поскольку из-за отсутствия алкоголя среди ингредиентов, груше нужно будет настояться, пишет meta.

Домашнее вино из груш: рецепт

Ингредиенты:

Груша – 1 кг

Сахар — 300 г

Вода – 700 мл

Способ приготовления:

Груши разрежьте на несколько частей и вырежьте сердцевину. После переложите нарезанные груши в чашу блендера и сделайте пюре. Отожмите сок через марлю или мелкое сито. В кастрюлю налейте воду и добавьте сахар, и поставьте кастрюлю на огонь и варите сироп, постоянно помешивая. Позже добавьте сок, проварите еще 5-7 минут, помешивая. Снимите с огня и дайте смеси немного остыть. Разлейте еще теплую заготовку вина по стеклянным емкостям, но оставьте немного места для брожения. Закройте крышками с гидрозатвором или резиновой перчаткой, в одном из пальцев которой сделайте иглой отверстие. Поставьте будущее вино в теплое темное место для брожения на 30 дней. После процедите напиток через марлю, сложенную в несколько слоев, и разлейте по бутылкам до горлышка. Закупорьте бутылки и уберите в прохладное место для созревания на 3-6 месяцев.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного джема на зиму, который идеально дополнит блинчики.