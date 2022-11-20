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Заправка на зиму, которая подойдет не только для борща: универсальный рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Универсальная заправка из свеклы - простой рецепт Новость обновлена 20 ноября 2022, 15:58
Универсальная заправка из свеклы - простой рецепт. Фото food.com

Подойдёт к борщу, салатам и пирогам

Что может быть вкуснее свежесваренного борща? Конечно, всем нам хочется насладиться вкусом только что приготовленного украинского блюда, однако нередко бывает так, что времени на готовку буквально нет. Спасет в зимнее время вкусная заправка из свеклы, которая подойдет и к другим блюдам.

Такая овощная и насыщенная цветом заготовка отлично подходит к салатам и пирогам. Рецептом универсальной заправки из свеклы поделилась украинская фудблогерша Антонина (cream_cherry_) в Инстаграме.

Как закрыть заправку для борща на зиму

Ингредиенты:

  • 2,5 кг отваренной и очищенной свеклы
  • 3 ст.л сахара
  • 1,5-2 ст.л без горки соли
  • 3 ст.л уксуса 9%
  • 150 мл растительного масла

Приготовление:

  1. Свёклу отварить, почистить и натереть на крупной тёрке.
  2. Переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус.
  3. Поставить на средний огонь и протушить 20 минут после закипания.
  4. Разложить плотно по стерилизованным банкам и закрутить крышки.

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Теги:
#Рецепты #Борщ #Заправки #Консервация