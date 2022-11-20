Заправка на зиму, которая подойдет не только для борща: универсальный рецепт
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Подойдёт к борщу, салатам и пирогам
Что может быть вкуснее свежесваренного борща? Конечно, всем нам хочется насладиться вкусом только что приготовленного украинского блюда, однако нередко бывает так, что времени на готовку буквально нет. Спасет в зимнее время вкусная заправка из свеклы, которая подойдет и к другим блюдам.
Такая овощная и насыщенная цветом заготовка отлично подходит к салатам и пирогам. Рецептом универсальной заправки из свеклы поделилась украинская фудблогерша Антонина (cream_cherry_) в Инстаграме.
Как закрыть заправку для борща на зиму
Ингредиенты:
- 2,5 кг отваренной и очищенной свеклы
- 3 ст.л сахара
- 1,5-2 ст.л без горки соли
- 3 ст.л уксуса 9%
- 150 мл растительного масла
Приготовление:
- Свёклу отварить, почистить и натереть на крупной тёрке.
- Переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус.
- Поставить на средний огонь и протушить 20 минут после закипания.
- Разложить плотно по стерилизованным банкам и закрутить крышки.
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