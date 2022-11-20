Заправка на зиму, яка підійде не лише для борщу: універсальний рецепт

Підійде до борщу, салатів та пирогів

Що може бути смачніше за свіжозварений борщ? Звичайно, всім нам хочеться насолодитися смаком щойно приготованої української страви, проте нерідко буває так, що часу на приготування буквально немає. Врятує в зимовий час смачна заправка з буряка, що підійде і до інших страв.

Така овочева та насичена кольором заготівля відмінно підходить до салатів та пирогів. Рецептом універсальної заправки з буряка поділилася українська фудблогерка Антоніна (cream_cherry_) в Інстаграмі.

Як закрити заправку для борщу на зиму

Інгредієнти:

2,5 кг відвареного та очищеного буряка

3 ст.л цукру

1,5-2 ст.л без гірки солі

3 ст.л оцту 9%

150 мл олії

Приготування:

Буряки відварити, почистити і натерти на великій тертці. Перекласти в каструлю з товстим дном, додати сіль, цукор, олію та оцет. Поставити на середній вогонь та протушкувати 20 хвилин після закипання. Розкласти щільно по стерилізованих банках та закрутити кришки.

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