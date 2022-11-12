Будете уминати за обидві щоки: що додають у борщ по-чернігівськи, щоб був наваристим та густим
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Незвичайний ансамбль інгредієнтів для української страви
У кожному регіоні України є свій фірмовий рецепт суто української страви. І так, як раніше ми ділилися рецептом борщу по-слобожанськи з фрикадельками, то тепер настала черга і борщу по-чернігівськи.
Ним захоплювалися ще козаки, і славу цей червоний суп отримав як навариста та густа страва, пише vazhnoznat. Смак такого борщу буде незвичайним, але дуже смачним. А все тому, що серед продуктів для його приготування є сало, кабачки та яблука.
Врахуйте, що інгредієнти розраховані на ємність 9 л, адже зазвичай цей борщ заведено готувати в чавунці та печі. Але регулювати кількість інгредієнтів можна з розрахунку на свою каструлю.
Як приготувати борщ по-чернігівськи
Інгредієнти:
- 800 г м’яса з кісточкою
- 600 г картоплі
- 250 г капусти
- 200 г цибулі
- 200 г кабачків
- 100 г сухої квасолі
- 400 г помідорів
- 3 ст. л. томатної пасти
- 1 морква
- 1 солодкий перець
- 350 г буряків
- 1 корінь петрушки
- 1-2 свіжих кислих яблук
- 50 г сала
- 4 зубчики часнику
- 4 л води
- 1 пучок петрушки та кропу
- 2 лаврові листи
- сіль, перець мелений і горошком за смаком
Приготування:
- Буряк, яблуко, моркву та кабачок натираємо на великій тертці. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Капусту шаткуємо. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиком. Помідори – великими часточками. Солодкий перець – довільно.
- Сало нарізаємо скибочками, а потім — дрібними кубиками. До нього потрібен часник. Його роздавлюємо лезом ножа. У ступці натираємо чорний перець горошком. Додаємо також часник і сало і роздавлюємо пестиком разом з перцем.
- Готуємо засмажку. У чавунок наливаємо олію. Коли вона нагрілася, відправляємо цибулю, а коли вона стане м’якою та прозорою, додаємо моркву. Перемішуємо та обсмажуємо 2 хвилини на сильному вогні. Потім відправляємо в чавунок буряки. Тушимо на сильному вогні приблизно 5 хвилин.
- Додаємо до засмажки томатну пасту. Перемішуємо та обсмажуємо 1 хвилину. Відправляємо у чавунок натертий кабачок. Перемішуємо та додаємо близько 1 л води. Після закипання додаємо нарізаний корінь петрушки та 2 роздавлені зубчики часнику. Солимо і залишаємо тушити на середньому вогні 5 хвилин, періодично помішуючи.
- Засмажку знімаємо з вогню. У чавунок відправляємо яловичу грудинку, картоплю, капусту, квасолю, запашний та чорний перець горошком, а також лавровий лист. До решти інгредієнтів – терте яблуко, нарізаний перець та помідори, гострий перець. Солимо, додаємо зелень та заправку із сала та часнику. Заливаємо водою.
- Перемішуємо, накриваємо кришкою та ставимо в піч. Залишаємо борщ томитись на кілька годин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати борщ на вишні. Знаменитий український суп виходить дуже смачним із кисло-солодкими нотками.