Набагато краще магазинного продукту: дуже простий рецепт домашнього кетчупу

Закрийте на зиму цей напрочуд смачний соус, який обов’язково стане "родзинкою" у багатьох стравах

Вдома легко і просто самостійно приготувати ароматний, натуральний кетчуп, і без додавання крохмалю. У зимовий сезон цей густий, в міру гострий соус доповнить масу страв та здивує приємним смаком.

За цим рецептом вам знадобляться стиглі помідори, спеції та всього 20 хвилин варіння, пише vazhnoznat. Взимку будете забезпечені баночками.

Як приготувати домашній кетчуп на зиму

Інгредієнти:

3 кг помідорів

1 цибуля

1 головка часнику

3 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

1 ч. л. порошку гірчиці

0,5 ч. л. суміші перців

1 лавровий лист

0,25 ч. л. 70% оцту

Приготування:

Помідори миємо, видаляємо хвостики. Розрізаємо на великі шматочки. Цибулю нарізаємо великими скибками. Часник чистимо і пропускаємо через м’ясорубку. Так само подрібнюємо цибулю і помідори. Отриману масу перекладаємо у каструлю. Майбутній кетчуп відправляємо на плиту. Доводимо до кипіння, а потім трохи зменшуємо нагрів. Під час варіння знімаємо піну. Коли від томатної маси почне відокремлюватися прозора рідина, забираємо її за допомогою сита. Варимо ще 10 хвилин. Знімаємо томатну масу з вогню і залишаємо для охолодження. Потім перебиваємо її блендером. Потім перетріть помідори з цибулею і часником через дрібне сито. Додаємо сіль, цукор, суху гірчицю, суміш перців та лавровий лист. Томатну масу зі спеціями знову доводимо до кипіння. Після цього варимо 7-10 хвилин. В самому кінці додаємо чверть чайної ложки 70% оцту. Перемішуємо та прибираємо лавровий лист. Розливаємо кетчуп по стерилізованим банкам і закриваємо такими ж кришками. Банки перевертаємо та укутуємо ковдрою. Залишаємо в такому вигляді до повного остигання.

А ви знали, що кетчупом можна мити посуд? Лайфхак, про який знають далеко не всі.