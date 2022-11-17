Вкуснейшая тушенка из куриного мяса на зиму: готовится очень просто (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это очень легкий способ закрыть сытную мясную заготовку
На зиму стоит запастись не только маринованными овощами или засоленными грибами, а и обязательно позаботиться о заготовке мяса. Очень простой, но вкусный и сытный вариант – тушенка. Из курицы закрутка получается отличной.
Рецептом куриной тушенки на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Этот способ приготовления не предполагает использования автоклава и легко реализуем в домашних условиях. К тому же, включает в себя самые доступные продукты.
Ингредиенты:
- Куриное мясо
- Лавровый лист
- Соль
- Вода
- Черный перец горошком
Способ приготовления:
- Куриное мясо хорошо промываем, режем порционными кусочками. Все кусочки с косточками (крылышки и шейки) замораживаем для последующего приготовления супов.
- Добавляем соль: на 1 кг мяса рассчитываем 1 чайную ложку соли (10-13 г), вымешиваем и накладываем в чистые банки, добавляем в каждую кусочек лаврового листа и 8-10 горошин черного перца.
- В банку доливаем 30-50 г воды, если курятина домашняя и хорошо образует холодец.
- Стерилизованные крышки обязательно закатываем и фиксируем зажимами (специальные устройства для консервирования мяса), иначе во время стерилизации крышки сорвутся от внутреннего давления.
- Стерилизуем 6 часов: застилаем дно широкой кастрюли полотенцем, заливаем водой банки и держим на умеренном огне. Зажимы не снимаем до полного охлаждения тушенок.
Ранее "Телеграф" делился рецептом холодца на зиму. А также мы писали, как замариновать сало в банках.