Укр

Вкуснейшая тушенка из куриного мяса на зиму: готовится очень просто (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тушенка – обязательная заготовка на сезон холодов
Тушенка – обязательная заготовка на сезон холодов. Фото chefmarket.ru

Это очень легкий способ закрыть сытную мясную заготовку

На зиму стоит запастись не только маринованными овощами или засоленными грибами, а и обязательно позаботиться о заготовке мяса. Очень простой, но вкусный и сытный вариант – тушенка. Из курицы закрутка получается отличной.

Рецептом куриной тушенки на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Этот способ приготовления не предполагает использования автоклава и легко реализуем в домашних условиях. К тому же, включает в себя самые доступные продукты.

Ингредиенты:

  • Куриное мясо
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Вода
  • Черный перец горошком

Способ приготовления:

  1. Куриное мясо хорошо промываем, режем порционными кусочками. Все кусочки с косточками (крылышки и шейки) замораживаем для последующего приготовления супов.
  2. Добавляем соль: на 1 кг мяса рассчитываем 1 чайную ложку соли (10-13 г), вымешиваем и накладываем в чистые банки, добавляем в каждую кусочек лаврового листа и 8-10 горошин черного перца.
  3. В банку доливаем 30-50 г воды, если курятина домашняя и хорошо образует холодец.
  4. Стерилизованные крышки обязательно закатываем и фиксируем зажимами (специальные устройства для консервирования мяса), иначе во время стерилизации крышки сорвутся от внутреннего давления.
  5. Стерилизуем 6 часов: застилаем дно широкой кастрюли полотенцем, заливаем водой банки и держим на умеренном огне. Зажимы не снимаем до полного охлаждения тушенок.

Ранее "Телеграф" делился рецептом холодца на зиму. А также мы писали, как замариновать сало в банках.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Консервация