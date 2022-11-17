Вкуснейшая тушенка из куриного мяса на зиму: готовится очень просто (видео)

Это очень легкий способ закрыть сытную мясную заготовку

На зиму стоит запастись не только маринованными овощами или засоленными грибами, а и обязательно позаботиться о заготовке мяса. Очень простой, но вкусный и сытный вариант – тушенка. Из курицы закрутка получается отличной.

Рецептом куриной тушенки на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Этот способ приготовления не предполагает использования автоклава и легко реализуем в домашних условиях. К тому же, включает в себя самые доступные продукты.

Ингредиенты:

Куриное мясо

Лавровый лист

Соль

Вода

Черный перец горошком

Способ приготовления:

Куриное мясо хорошо промываем, режем порционными кусочками. Все кусочки с косточками (крылышки и шейки) замораживаем для последующего приготовления супов. Добавляем соль: на 1 кг мяса рассчитываем 1 чайную ложку соли (10-13 г), вымешиваем и накладываем в чистые банки, добавляем в каждую кусочек лаврового листа и 8-10 горошин черного перца. В банку доливаем 30-50 г воды, если курятина домашняя и хорошо образует холодец. Стерилизованные крышки обязательно закатываем и фиксируем зажимами (специальные устройства для консервирования мяса), иначе во время стерилизации крышки сорвутся от внутреннего давления. Стерилизуем 6 часов: застилаем дно широкой кастрюли полотенцем, заливаем водой банки и держим на умеренном огне. Зажимы не снимаем до полного охлаждения тушенок.

Ранее "Телеграф" делился рецептом холодца на зиму. А также мы писали, как замариновать сало в банках.