Простейший рецепт холодца на зиму: можно хранить очень долго (видео)
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Такой холодец подойдет для длительного хранения
На зиму обязательно стоит запастись сытными закрутками из мяса и рыбы. Вы можете закрыть традиционную тушенку или же сделать рыбные консервы. Еще один удачный вариант заготовки – холодец, закрутка получается ароматной, вкусной и сочной.
Рецептом холодца в банках на зиму для длительного хранения поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Такая домашняя тушенка готовится достаточно просто и сможет дополнить любую трапезу.
Ингредиенты (количество зависит от тары):
- Свиные кости из хребта, лопаток, грудины
- Свиные рульки и ножки
- Свиная кожа
- Специи по вкусу (соль, лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, сушеный чеснок)
- Вода
Способ приготовления:
- Свиные кости из хребта, лопаток, грудины разделяем на порционные куски и заливаем водой на ночь. Воду меняем пару раз.
- Складываем плотно кости в кастрюлю, добавляем несколько кусков свиной кожи для лучшего застывания, заливаем водой. Можно добавить свиные рульки и ножки.
- Снимаем пену и варим при малейшем кипении под крышкой 3 часа. Добавляем специи: соль, лавровый лист, черный перец горошком и душистый перец. Варим до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от костей.
- Накладываем мясо в чистые банки. Отдельно накладываем большие плотные куски мяса и отдельно накладываем мелкие кусочки и нарезанную кожуру (к последним банкам добавляем по получайной ложке сушеного чеснока).
- Бульон процеживаем, пробуем и добавляем специи по вкусу.
- Заливаем банки с мясом, закатываем крышками и стерилизуем.
- В автоклаве стерилизуем 5 минут при температуре 110 градусов. Можно готовить в кастрюле с водой (стерилизация 2 часа).
Ранее "Телеграф" рассказывал, как закрыть на зиму мясо с кашей – такая заготовка может стать полноценным обедом или ужином.