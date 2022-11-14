Сытная заготовка на зиму из мяса и каши: можно есть сразу после открытия банки (видео)

Сытный обед в банке очень легко готовится

На зиму можно закрыть не только овощи и фрукты, а и сытные заготовки а-ля готовый обед и ужин из банки. Сделать вкусную закрутку можно как из рыбы, так и из мяса. Чудесная тушенка получается из утки, а в сочетании с перловой крупой это уже полноценное блюдо, которое очень выручит в сезон холодов.

Рецептом тушенки из утки с перловкой поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Домашняя тушенка – одна из обязательных заготовок на зиму, которую легко способен приготовить каждый.

Ингредиенты:

Утиное мясо

Перловая крупа

Морковь

Вода

Черный перец горошком

Лавровый лист

Соль

Душистый перец

Рецепт:

0,5 кг перловой крупы промываем пару раз и заливаем водой на ночь. Снова промываем и заливаем воду. Нарезаем соломкой 45-50 г моркови, вымешиваем с перловкой и накладываем в пол-литровые банки. Крупу накладываем не плотно, она разварится. Мясо домашней утки без костей (1 кг) нарезаем на порционные кусочки, вымачиваем несколько часов в холодной воде. Выкладываем поверх перловки, оставляя 1,5 см свободного места до верха банок. Не уплотняем. В каждую банку добавляем специи: 5-6 горошин черного перца, 1 горошину душистого перца, небольшой кусочек лаврового листа, 5-6 г соли. Заливаем водой так, чтобы вверх банок оставалось примерно 2 см свободного места. Готовим в автоклаве 30 минут при температуре 105 градусов. Или в кастрюле с водой стерилизуем 5 часов. Закатываем банки крышками.

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