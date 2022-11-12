Вкуснее, чем у тещи: рецепт маринованной рыбы к любому гарниру (видео)

По этому рецепту солить можно любую рыбу

Один раз засолил рыбку и можно доставать целую неделю к любому гарниру!

В этом рецепте готовим щуку. Эта рыбка вкусна и в ней мало костей, потому есть ее одно удовольствие. Предлагаем замариновать щуку по рецепту украинской фудблогерши Виктории (vika_tasty) в Инстаграме.

Как замариновать щуку

Ингредиенты:

2 щуки

1 л кипяченой охлажденной (приблизительно до 40 градусов) воды

4 ст. л. соли

Приготовление:

Рыбу режем по хребту, голову и хвост отбрасываем, хребет можно тоже, чтобы остались только 2 филе. Режем филе на порционные кусочки. Складываем в глубокую миску. Заливаем рассолом щуку на 6 часов. Далее этот рассол сливаем и делаем другой: из 500 г уксуса 9% и 500 г воды. Заливаем щуку, чтобы этот рассол полностью покрыл ее. Оставляем мариноваться на 4 часа. Снова сливаем всю жидкость. В щуку кладем: лавровый лист, перец горошек, лук, растительное масло. Это все перемешиваем. Кладем в банку или лоток, заливаем растительным маслом, чтобы едва покрыла щуку. Закрываем крышкой и ставим в холодильник на 12 часов.

Кстати, бывают моменты, когда под рукой не оказывается простой соли. Если вы "страдаете" от дефицита этой приправы, рекомендуем воспользоваться рецептом запеченной рыбы без соли.