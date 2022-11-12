Вкуснее, чем у тещи: рецепт маринованной рыбы к любому гарниру (видео)
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По этому рецепту солить можно любую рыбу
Один раз засолил рыбку и можно доставать целую неделю к любому гарниру!
В этом рецепте готовим щуку. Эта рыбка вкусна и в ней мало костей, потому есть ее одно удовольствие. Предлагаем замариновать щуку по рецепту украинской фудблогерши Виктории (vika_tasty) в Инстаграме.
Как замариновать щуку
Ингредиенты:
- 2 щуки
- 1 л кипяченой охлажденной (приблизительно до 40 градусов) воды
- 4 ст. л. соли
Приготовление:
- Рыбу режем по хребту, голову и хвост отбрасываем, хребет можно тоже, чтобы остались только 2 филе.
- Режем филе на порционные кусочки. Складываем в глубокую миску. Заливаем рассолом щуку на 6 часов.
- Далее этот рассол сливаем и делаем другой: из 500 г уксуса 9% и 500 г воды. Заливаем щуку, чтобы этот рассол полностью покрыл ее. Оставляем мариноваться на 4 часа.
- Снова сливаем всю жидкость.
- В щуку кладем: лавровый лист, перец горошек, лук, растительное масло. Это все перемешиваем.
- Кладем в банку или лоток, заливаем растительным маслом, чтобы едва покрыла щуку. Закрываем крышкой и ставим в холодильник на 12 часов.
Кстати, бывают моменты, когда под рукой не оказывается простой соли. Если вы "страдаете" от дефицита этой приправы, рекомендуем воспользоваться рецептом запеченной рыбы без соли.