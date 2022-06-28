Покупать нельзя: признаки несвежей рыбы у недобросовестных продавцов

Чтобы морепродукт принес организму пользу, нужно уметь правильно его выбирать

Этот продукт — настоящий кладезь белков, витаминов и микроэлементов, однако не вся рыба бывает полезна. Несвежая — это точно.

Чтобы продать несвежие морепродукты, некоторые продавцы как магазинов, так и рыбных рынков, прибегают к различным хитростям, пишет belnovosti.

Как продавцы маскируют несвежесть рыбы

Могут подкрашивать жабры, чтобы они приобретали ярко-красный оттенок. Для маскировки тухлого запаха протирают рыбу хлоркой, моют и покрывают специями. От плесени избавляются при помощи нанесения растительного масла, а для придания блеска натирают чешую яичным белком.

Как правильно выбрать свежую рыбу

Рыбу стоит внимательно осмотреть, уделяя особое внимание чешуе. Она должна прилегать к тушке, быть гладкой и слегка блестеть.

Посмотреть в глаза — у свежей рыбы они прозрачные и чуть выпуклые.

Посмотреть на жабры — у свежей особи они закрытые и ярко-красного цвета, без слизи и налета.

Нажмите на тушку пальцем. Если остается вмятина, покупать эту рыбу точно не стоит.

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