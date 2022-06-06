Как вкусно запечь рыбу, если нет соли: очень легкий рецепт

Вода и посторонний жир в этом рецепте тоже отсутствуют. Сельдь готовится в собственном соку

Этот рецепт запеченной рыбы для тех, кто "страдает" от дефицита соли на магазинных полках. Из-за остановки предприятия "Артемсоль" украинцы столкнулись с тем, что необходимой для большинства блюд специи попросту не хватает.

Так как любое мясо или рыба сами по себе соленые — дополнительная соль только приглушит вкус блюда. А вот лук, лимонный сок и немного приправ сделают рыбу, в данном случае сельдь, действительно очень вкусной, да еще и полезной. Предлагаем вашему вниманию рецепт запеченной сельди в собственном соку в духовке.

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Запеченная рыба без соли — приготовление:

Включаем духовку. Рыбу моем, потрошим. Кладем на фольгу, выдавливаем сок лимона, посыпаем специями (можно карри), обкладываем толстыми кольцами лука. Заворачиваем в 2 слоя фольги. И в духовку (250-270 градусов).

Небольшая рыба готовится примерно 10-12 минут, рыбе побольше для запекания нужно 15-17 минут.

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