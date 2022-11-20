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Такой нежный, как облако: рецепт невероятно вкусного куриного паштета на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить куриный паштет – простой рецепт Новость обновлена 20 ноября 2022, 18:01
Как приготовить куриный паштет – простой рецепт. Фото instagram.com/malvalanda

Вкусный, нежирный и хорошо намазывается

Домашний паштет представляет собой перетертое мясо, морепродукты, грибы или овощи с добавлением пряностей, орешков, сливочного масла. Рецептом грибного паштета мы делились раньше, теперь предлагаем закрыть на зиму заготовку из курятины.

От магазинного продукта этот паштет отличается нежным вкусом и насыщенным ароматом. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Надежда (cream_cherry_) в Инстаграме.

Как приготовить куриный паштет

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного мяса (в этом рецепте бедро)
  • 300 г свиной подбрюшины (сало с прожилками мяса)
  • 300 г куриной печени
  • 300 г моркови
  • 300 г репчатого лука
  • 3 яйца
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Печень нужно почистить и запарить кипятком, через 2-3 минуты откинуть на сито, промыть и дать стечь лишней жидкости.
  2. Подбрюшину режем на небольшие куски и немного поджариваем в глубокой сковороде, затем добавляем туда порезанный лук и через 10 мин морковь. Тушим под крышкой все вместе до готовности. Охлаждаем.
  3. Перемалываем в мясорубке через мелкое сито куриное мясо, печень и сало с овощами. Добавляем яйца и специи, хорошо перемешиваем.
  4. Раскладываем массу в чистые сухие банки не до самого верха, закрываем банки крышкой твист. Ставим баночки с паштетом в баняк для стерилизации с застеленным полотенцем дном, полностью заливаем банки теплой водой. Вода должна где-то на 2-3 см покрывать банки.
  5. Стерилизуем после закипания 4 часа на маленьком огне. При необходимости доливаем горячую воду во время стерилизации, если вода будет испаряться, и ее уровень упадет.
  6. После стерилизации выключаем огонь и оставляем банки охлаждаться в воде. Затем вынимаем, аккуратно вытираем и через час-два, как хорошо высохнут, выносим в прохладный и темный подвал на хранение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как закрыть на зиму домашний кетчуп. В зимний сезон этот густой, в меру острый соус дополнит массу блюд и удивит приятным вкусом.

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