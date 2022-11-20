Такой нежный, как облако: рецепт невероятно вкусного куриного паштета на зиму
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Вкусный, нежирный и хорошо намазывается
Домашний паштет представляет собой перетертое мясо, морепродукты, грибы или овощи с добавлением пряностей, орешков, сливочного масла. Рецептом грибного паштета мы делились раньше, теперь предлагаем закрыть на зиму заготовку из курятины.
От магазинного продукта этот паштет отличается нежным вкусом и насыщенным ароматом. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Надежда (cream_cherry_) в Инстаграме.
Как приготовить куриный паштет
Ингредиенты:
- 1 кг куриного мяса (в этом рецепте бедро)
- 300 г свиной подбрюшины (сало с прожилками мяса)
- 300 г куриной печени
- 300 г моркови
- 300 г репчатого лука
- 3 яйца
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Печень нужно почистить и запарить кипятком, через 2-3 минуты откинуть на сито, промыть и дать стечь лишней жидкости.
- Подбрюшину режем на небольшие куски и немного поджариваем в глубокой сковороде, затем добавляем туда порезанный лук и через 10 мин морковь. Тушим под крышкой все вместе до готовности. Охлаждаем.
- Перемалываем в мясорубке через мелкое сито куриное мясо, печень и сало с овощами. Добавляем яйца и специи, хорошо перемешиваем.
- Раскладываем массу в чистые сухие банки не до самого верха, закрываем банки крышкой твист. Ставим баночки с паштетом в баняк для стерилизации с застеленным полотенцем дном, полностью заливаем банки теплой водой. Вода должна где-то на 2-3 см покрывать банки.
- Стерилизуем после закипания 4 часа на маленьком огне. При необходимости доливаем горячую воду во время стерилизации, если вода будет испаряться, и ее уровень упадет.
- После стерилизации выключаем огонь и оставляем банки охлаждаться в воде. Затем вынимаем, аккуратно вытираем и через час-два, как хорошо высохнут, выносим в прохладный и темный подвал на хранение.
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