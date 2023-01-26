Такой нежный, как облако: рецепт невероятно вкусного куриного паштета на зиму
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Вкусный, нежирный и хорошо намазывается
Домашний паштет представляет собой перетертое мясо, морепродукты, грибы или овощи с добавлением пряностей, орешков, сливочного масла. Рецептом грибного паштета мы делились раньше, теперь предлагаем закрыть на зиму заготовку из курятины.
От магазинного продукта этот паштет отличается нежным вкусом и насыщенным ароматом. Рецептом блюда поделилась украинская фудблогерша Надежда (cream_cherry_) в Инстаграме.
Как приготовить куриный паштет
Ингредиенты:
- 1 кг куриного мяса (в этом рецепте бедро)
- 300 г свиной подбрюшины (сало с прожилками мяса)
- 300 г куриной печени
- 300 г моркови
- 300 г репчатого лука
- 3 яйца
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Печень почистите и запарьте кипятком, через 2-3 минуты откиньте на сито, промойте и дайте стечь лишней жидкости.
- Подбрюшину нарежьте на небольшие куски и немного поджарьте в глубокой сковороде, затем добавьте туда порезанный лук и через 10 мин морковь. Тушите под крышкой все вместе до готовности. Охладите.
- Перемелите в мясорубке через мелкое сито куриное мясо, печень и сало с овощами. Добавьте яйца и специи, хорошо перемешайте.
- Разложите массу в чистые сухие банки не до самого верха, закройте банки крышкой твист. Поставьте баночки с паштетом в баняк для стерилизации с застеленным полотенцем дном, полностью залейте банки теплой водой. Вода должна где-то на 2-3 см покрывать банки.
- Стерилизуйте после закипания 4 часа на маленьком огне. При необходимости долейте горячую воду во время стерилизации, если вода будет испаряться, и ее уровень упадет.
- После стерилизации выключите огонь, и оставьте банки охлаждаться в воде. Затем достаньте их, аккуратно вытрите и через час-два, как они хорошо высохнут, вынесите в прохладный и темный подвал на хранение.
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