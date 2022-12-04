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Универсальный рецепт тушенки, который подойдет для любого вида мяса: бестселлер этой зимы (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Тушенка – обязательная зимняя заготовка Новость обновлена 04 декабря 2022, 20:23
Тушенка – обязательная зимняя заготовка. Фото chefmarket.ru

Без тушенки в сезон морозов не обойтись

Пока еще есть немного времени, успейте пополнить пищевые запасы сытными и вкусными заготовками. Это могут быть как домашние рыбные консервы, так и тушенка. Есть способ приготовить тушенку, подходящий для любого вида мяса – курицы, свинины, говядины.

Рецепт тушенки на зиму публикует фудблог tatianaveligura в Instagram. Бонус этого способа приготовления в том, что не понадобится автоклав. Каждый сможет с лёгкостью закрыть вкусное мясо без лишнего жира.

Ингредиенты:

  • Мясо – 2 кг
  • Лавровый лист – 4-5 шт.
  • Смесь перцев – 20 шт.
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Кореандр – 20 шт.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю складываем нарезанное на куски мясо, лавровый лист. Специи и чеснок заматываем в марлю.
  2. Заливаем водой так, чтобы покрывало мясо, добавляем соль по вкусу.
  3. Варить после закипания на малом огне, пока мясо не станет очень мягким. Курицу варить 2-3 часа, свинину – 4-5, говядину – 5-6, курицу и свинину – 4-5.
  4. Складываем в горячие стерильные банки мясо и заливаем бульоном под верх и закатываем.
  5. Перевернуть банки, укутать, пока полностью не остынет.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыбной тушенки, которая на вкус напоминает сардины в масле. В этой закрутке даже не чувствуется костей.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Консервация