Универсальный рецепт тушенки, который подойдет для любого вида мяса: бестселлер этой зимы (видео)
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Без тушенки в сезон морозов не обойтись
Пока еще есть немного времени, успейте пополнить пищевые запасы сытными и вкусными заготовками. Это могут быть как домашние рыбные консервы, так и тушенка. Есть способ приготовить тушенку, подходящий для любого вида мяса – курицы, свинины, говядины.
Рецепт тушенки на зиму публикует фудблог tatianaveligura в Instagram. Бонус этого способа приготовления в том, что не понадобится автоклав. Каждый сможет с лёгкостью закрыть вкусное мясо без лишнего жира.
Ингредиенты:
- Мясо – 2 кг
- Лавровый лист – 4-5 шт.
- Смесь перцев – 20 шт.
- Чеснок – 6 зубчиков
- Кореандр – 20 шт.
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю складываем нарезанное на куски мясо, лавровый лист. Специи и чеснок заматываем в марлю.
- Заливаем водой так, чтобы покрывало мясо, добавляем соль по вкусу.
- Варить после закипания на малом огне, пока мясо не станет очень мягким. Курицу варить 2-3 часа, свинину – 4-5, говядину – 5-6, курицу и свинину – 4-5.
- Складываем в горячие стерильные банки мясо и заливаем бульоном под верх и закатываем.
- Перевернуть банки, укутать, пока полностью не остынет.
Ранее "Телеграф" делился рецептом рыбной тушенки, которая на вкус напоминает сардины в масле. В этой закрутке даже не чувствуется костей.