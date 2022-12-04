Универсальный рецепт тушенки, который подойдет для любого вида мяса: бестселлер этой зимы (видео)

Без тушенки в сезон морозов не обойтись

Пока еще есть немного времени, успейте пополнить пищевые запасы сытными и вкусными заготовками. Это могут быть как домашние рыбные консервы, так и тушенка. Есть способ приготовить тушенку, подходящий для любого вида мяса – курицы, свинины, говядины.

Рецепт тушенки на зиму публикует фудблог tatianaveligura в Instagram. Бонус этого способа приготовления в том, что не понадобится автоклав. Каждый сможет с лёгкостью закрыть вкусное мясо без лишнего жира.

Ингредиенты:

Мясо – 2 кг

Лавровый лист – 4-5 шт.

Смесь перцев – 20 шт.

Чеснок – 6 зубчиков

Кореандр – 20 шт.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

В большую кастрюлю складываем нарезанное на куски мясо, лавровый лист. Специи и чеснок заматываем в марлю. Заливаем водой так, чтобы покрывало мясо, добавляем соль по вкусу. Варить после закипания на малом огне, пока мясо не станет очень мягким. Курицу варить 2-3 часа, свинину – 4-5, говядину – 5-6, курицу и свинину – 4-5. Складываем в горячие стерильные банки мясо и заливаем бульоном под верх и закатываем. Перевернуть банки, укутать, пока полностью не остынет.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыбной тушенки, которая на вкус напоминает сардины в масле. В этой закрутке даже не чувствуется костей.