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Что добавить к грибам, чтобы они были вкуснее: простой рецепт закрутки на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Эта грибная закрутка - объеденье Новость обновлена 30 ноября 2022, 21:15
Эта грибная закрутка - объеденье. Фото Depositphotos

Опята в томате получаются очень ароматными и приятно удивляют насыщенным вкусом

К сезону холодов стоит запастись не только овощными и мясными закрутками, а и заготовить грибы. Проще всего их замариновать, есть много отличных вариантов засолки, а также некоторые хранят грибы в сушеном виде. Чтобы подчеркнуть вкус этого ингредиента, добавьте к консервированным грибам томат.

Простой рецепт опят с луком в томате на зиму рассказал кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Закрутка получается ароматной, сытной и очень вкусной. А томатный соус придает заготовке особенное послевкусие.

Ингредиенты:

  • Грибы (опята)
  • Вода
  • Соль, сахар
  • Томатный соус
  • Лук
  • Растительное масло
  • Лавровый лист
  • Черный и душистый перец горошком
  • Уксус

Способ приготовления:

  1. Берем 500 г вареных грибов. Выкладываем на сковородку, добавляем 100 мл воды, 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, 2 столовые ложки томатного соуса, 150 г лука, 75 мл растительного масла, лавровый лист, 10 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца.
  2. Тушим 45 минут, добавляем 1 чайную ложку уксуса 9%.
  3. Накладываем в чистые банки и стерилизуем. Из такого количества продуктов выйдет две банки по 350 мл. Маленькие банки стерилизуем 1 час, большие – 1 час 20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из грибов также можно приготовить очень вкусную икру.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Консервация #Опята