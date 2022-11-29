С чем законсервировать цветную капусту, чтобы получилось вкуснее: необычный рецепт (видео)
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Закуску с цветной капустой и грибами можно подать на праздничный стол
Цветная капуста – один из видов овощей, универсальных в приготовлении. Вы можете запечь цветную капусту с потрясающим соусом или же замариновать на зиму. Идеально сочетается этот овощ с грибами. Закрутка с такими ингредиентами приятно удивит ваши вкусовые рецепторы.
Рецептом цветной капусты на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Консервированный салат из цветной капусты и грибов готовится достаточно просто, но съедается за один присест. Такую закуску вы можете подать и на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Цветная капуста
- Шампиньоны
- Лук
- Морковь
- Соль, сахар
- Растительное масло
- Уксус
- Лимонная кислота
- Петрушка
- Гвоздика
- Паприка
Способ приготовления:
- Моем и очищаем 500 г цветной капусты, разделенной на соцветия, 500 г шампиньонов, 250 г лука, 150 г моркови.
- Цветную капусту отвариваем в воде 5 минут. На 2 л воды добавляем 1 ч. л. соли и 0,3 ч. л. лимонной кислоты. Вареную капусту перекладываем в холодную воду.
- К луку и моркови добавляем 200 мл растительного масла, 1 ч. л. соли и тушим до готовности.
- Выкладываем порезанные грибы и тушим до готовности грибов.
- Выкладываем капусту, добавляем 200 мл масла, 25-30 мл уксуса 9%, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Тушим 15 минут, добавляем (по желанию) 0,5 ч.л. паприки.
- Накладываем в чистые банки, добавляем веточку петрушки и одну гвоздику. Стерилизуем 40 минут.
- Закатываем. Храним в прохладном месте.
А вот обычную капусту можно очень вкусно заквасить на зиму. Удачным рецептом квашеной капусты с яблоком ранее делился "Телеграф".