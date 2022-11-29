З чим законсервувати цвітну капусту, щоб вийшло смачніше: незвичайний рецепт (відео)
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Закуску з цвітною капустою та грибами можна подати на святковий стіл
Цвітна капуста – один із видів овочів, універсальних у приготуванні. Ви можете запекти цвітну капусту з приголомшливим соусом або замаринувати на зиму. Ідеально поєднується цей овоч із грибами. Закрутка з такими інгредієнтами приємно здивує ваші смакові рецептори.
Рецептом цвітної капусти на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Консервований салат із цвітної капусти та грибів готується досить просто, але з’їдається за один присід. Таку закуску можна подати і на святковий стіл.
Складові:
- Цвітна капуста
- Печериці
- Цибуля
- Морква
- Сіль, цукор
- Олія
- Оцет
- Лимонна кислота
- Петрушка
- Гвоздика
- Паприка
Спосіб приготування:
- Миємо та очищаємо 500 г цвітної капусти, розділеної на суцвіття, 500 г печериць, 250 г цибулі, 150 г моркви.
- Цвітну капусту відварюємо у воді 5 хвилин. На 2 л води додаємо 1 ч. л. солі та 0,3 ч. л. лимонної кислоти. Варену капусту перекладаємо у холодну воду.
- До цибулі та моркви додаємо 200 мл олії, 1 ч. л. солі й тушкуємо до готовності.
- Викладаємо порізані гриби і тушкуємо до готовності грибів.
- Викладаємо капусту, додаємо 200 мл олії, 25-30 мл оцту 9%, 1 ст. л. цукру, 1 ст. л. солі. Тушкуємо 15 хвилин, додаємо (за бажанням) 0,5 ч. л. паприки.
- Накладаємо в чисті банки, додаємо гілочку петрушки та одну гвоздику. Стерилізуємо 40 хвилин.
- Закочуємо. Зберігаємо у прохолодному місці.
А ось звичайну капусту можна дуже смачно заквасити на зиму. Вдалим рецептом квашеної капусти з яблуком раніше ділився "Телеграф".