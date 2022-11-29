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З чим законсервувати цвітну капусту, щоб вийшло смачніше: незвичайний рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Маринована цвітна капуста – смачна та проста заготівля Новина оновлена 29 листопада 2022, 16:03
Маринована цвітна капуста – смачна та проста заготівля. Фото vsevkulinary.ru

Закуску з цвітною капустою та грибами можна подати на святковий стіл

Цвітна капуста – один із видів овочів, універсальних у приготуванні. Ви можете запекти цвітну капусту з приголомшливим соусом або замаринувати на зиму. Ідеально поєднується цей овоч із грибами. Закрутка з такими інгредієнтами приємно здивує ваші смакові рецептори.

Рецептом цвітної капусти на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Консервований салат із цвітної капусти та грибів готується досить просто, але з’їдається за один присід. Таку закуску можна подати і на святковий стіл.

Складові:

  • Цвітна капуста
  • Печериці
  • Цибуля
  • Морква
  • Сіль, цукор
  • Олія
  • Оцет
  • Лимонна кислота
  • Петрушка
  • Гвоздика
  • Паприка

Спосіб приготування:

  1. Миємо та очищаємо 500 г цвітної капусти, розділеної на суцвіття, 500 г печериць, 250 г цибулі, 150 г моркви.
  2. Цвітну капусту відварюємо у воді 5 хвилин. На 2 л води додаємо 1 ч. л. солі та 0,3 ч. л. лимонної кислоти. Варену капусту перекладаємо у холодну воду.
  3. До цибулі та моркви додаємо 200 мл олії, 1 ч. л. солі й тушкуємо до готовності.
  4. Викладаємо порізані гриби і тушкуємо до готовності грибів.
  5. Викладаємо капусту, додаємо 200 мл олії, 25-30 мл оцту 9%, 1 ст. л. цукру, 1 ст. л. солі. Тушкуємо 15 хвилин, додаємо (за бажанням) 0,5 ч. л. паприки.
  6. Накладаємо в чисті банки, додаємо гілочку петрушки та одну гвоздику. Стерилізуємо 40 хвилин.
  7. Закочуємо. Зберігаємо у прохолодному місці.

А ось звичайну капусту можна дуже смачно заквасити на зиму. Вдалим рецептом квашеної капусти з яблуком раніше ділився "Телеграф".

Теги:
#Рецепт #Кольорова капуста #Консервація