З чим законсервувати цвітну капусту, щоб вийшло смачніше: незвичайний рецепт (відео)

Закуску з цвітною капустою та грибами можна подати на святковий стіл

Цвітна капуста – один із видів овочів, універсальних у приготуванні. Ви можете запекти цвітну капусту з приголомшливим соусом або замаринувати на зиму. Ідеально поєднується цей овоч із грибами. Закрутка з такими інгредієнтами приємно здивує ваші смакові рецептори.

Рецептом цвітної капусти на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Консервований салат із цвітної капусти та грибів готується досить просто, але з’їдається за один присід. Таку закуску можна подати і на святковий стіл.

Складові:

Цвітна капуста

Печериці

Цибуля

Морква

Сіль, цукор

Олія

Оцет

Лимонна кислота

Петрушка

Гвоздика

Паприка

Спосіб приготування:

Миємо та очищаємо 500 г цвітної капусти, розділеної на суцвіття, 500 г печериць, 250 г цибулі, 150 г моркви. Цвітну капусту відварюємо у воді 5 хвилин. На 2 л води додаємо 1 ч. л. солі та 0,3 ч. л. лимонної кислоти. Варену капусту перекладаємо у холодну воду. До цибулі та моркви додаємо 200 мл олії, 1 ч. л. солі й тушкуємо до готовності. Викладаємо порізані гриби і тушкуємо до готовності грибів. Викладаємо капусту, додаємо 200 мл олії, 25-30 мл оцту 9%, 1 ст. л. цукру, 1 ст. л. солі. Тушкуємо 15 хвилин, додаємо (за бажанням) 0,5 ч. л. паприки. Накладаємо в чисті банки, додаємо гілочку петрушки та одну гвоздику. Стерилізуємо 40 хвилин. Закочуємо. Зберігаємо у прохолодному місці.

А ось звичайну капусту можна дуже смачно заквасити на зиму. Вдалим рецептом квашеної капусти з яблуком раніше ділився "Телеграф".