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Як заквасити капусту, щоб вона не потемніла і не гірчила: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Квашена капуста обов’язкова у списку консервації на зиму Новина оновлена 28 листопада 2022, 22:11
Квашена капуста обов’язкова у списку консервації на зиму. Фото rg.ru

Така капуста готується дуже просто, а з’їдається неймовірно швидко

Капуста – доступний овоч, який добре зберігається весь період холодів. Її можна додавати до овочевих консервованих закусок або закрити листя капусти лінивим способом. Найсмачнішим овоч виходить у квашеному вигляді.

Рецептом квашеної капусти на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Спосіб приготування неймовірно простий, а особливість закрутки додасть нетрадиційний інгредієнт — яблуко. Капуста за цим рецептом не темніє і не гірчить.

Рецепт квашеної капусти з яблуком

Складові:

  • Капуста
  • Морква
  • Яблука
  • Сіль
  • Лавровий лист
  • Чорний перець горошком

Спосіб приготування:

  1. Для приготування беремо 4 кг 500 г нашаткованої капусти, 150 г моркви (натертою на тертці для моркви по-корейськи – тоді капуста буде світлою), 400 г кислих яблук.
  2. У миску з капустою та морквою додаємо три повні столові ложки солі (100 г), добре виминаємо, щоб капуста дала сік.
  3. У 5-літрове відро щільно накладаємо капусту, додаємо яблука (очищені від серцевини та насіння). Накладаємо капусту аж до верху. Додаємо невеликий лавровий лист, 10-12 горошин чорного перцю. Обов’язково притискаємо капусту вагою.
  4. Капуста заквашується протягом 6-8 днів за кімнатної температури. Щодня необхідно робити заглиблення у капусті, щоб виходила гіркота, інакше капуста зіпсується. Також щодня на пару годин залишаємо відро відкритим.
  5. Готову квашену капусту щільно закриваємо кришкою та зберігаємо у прохолодному місці.
  6. Якщо капуста не покрита розсолом, вона швидко зіпсується. Тоді слід підібрати зверху шар капусти, добре віджавши сік, а всю капусту у відрі прим’яти щільно. Капуста має бути постійно покрита розсолом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що капусту можна смачно та швидко замаринувати. Рецепт дуже простий.

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#Рецепт #Капуста #Консервація