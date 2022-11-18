Рецепт лінивої капусти на зиму: простішого способу заготівлі не знайти (відео)

Ця закрутка точно знадобиться вам у сезон холодів

Є багато варіацій консервації капусти на зимовий період. Один із популярних – квашена капуста, рецептів якої не порахувати. Але є ще один вдалий спосіб заготівлі цього овочу – так звана лінива капуста у банках.

Рецептом закрутки з капусти по-ледачому поділилася Марія Макарчук у своєму кулінарному каналі у Youtube. Така заготівля готується дуже просто, а взимку розходиться на раз-два. Капуста виходить дуже смачною, соковитою та ароматною.

Рецепт лінивої капусти на зиму

Складові:

капуста — 6 кг

На дно банки:

часник — 2 зубчики

гострий перець (спеції за смаком)

вода — 4 л.

цукор — 16 ст. л. (200 г)

сіль — 4 ст. л. (100 г)

оцет 9% — 200 мл

Спосіб приготування:

Відрізаємо качан і нарізаємо капусту грубими кубиками. Тим часом кип’ятимо воду. Заливаємо капусту окропом і закриваємо кришкою. Залишаємо на 10-15 хвилин. Нарізаємо гострий перець. На дно літрової банки кладемо зелений кріп чи парасольки кропу, запашний перець, гвоздику, чорний перець. Зливаємо воду. Утрамбовуємо капусту в банках. Додаємо лавровий лист та червоний перець. У киплячу воду додаємо сіль, цукор, оцет. Гарячим маринадом заливаємо капусту. Ставимо банки в каструлю, заливаємо теплою водою, стерилізуємо з моменту закипання 15-20 хвилин. Закручуємо, перевертаємо, даємо охолонути і прибираємо у прохолодне місце.

Також "Телеграф" ділився дуже легким рецептом маринованої капусти на зиму. А ще ми писали, як без клопоту і смачно закрити перці.