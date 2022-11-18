Рецепт лінивої капусти на зиму: простішого способу заготівлі не знайти (відео)
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Ця закрутка точно знадобиться вам у сезон холодів
Є багато варіацій консервації капусти на зимовий період. Один із популярних – квашена капуста, рецептів якої не порахувати. Але є ще один вдалий спосіб заготівлі цього овочу – так звана лінива капуста у банках.
Рецептом закрутки з капусти по-ледачому поділилася Марія Макарчук у своєму кулінарному каналі у Youtube. Така заготівля готується дуже просто, а взимку розходиться на раз-два. Капуста виходить дуже смачною, соковитою та ароматною.
Рецепт лінивої капусти на зиму
Складові:
- капуста — 6 кг
На дно банки:
- часник — 2 зубчики
- гострий перець (спеції за смаком)
- вода — 4 л.
- цукор — 16 ст. л. (200 г)
- сіль — 4 ст. л. (100 г)
- оцет 9% — 200 мл
Спосіб приготування:
- Відрізаємо качан і нарізаємо капусту грубими кубиками. Тим часом кип’ятимо воду.
- Заливаємо капусту окропом і закриваємо кришкою. Залишаємо на 10-15 хвилин.
- Нарізаємо гострий перець.
- На дно літрової банки кладемо зелений кріп чи парасольки кропу, запашний перець, гвоздику, чорний перець.
- Зливаємо воду. Утрамбовуємо капусту в банках. Додаємо лавровий лист та червоний перець.
- У киплячу воду додаємо сіль, цукор, оцет. Гарячим маринадом заливаємо капусту.
- Ставимо банки в каструлю, заливаємо теплою водою, стерилізуємо з моменту закипання 15-20 хвилин.
- Закручуємо, перевертаємо, даємо охолонути і прибираємо у прохолодне місце.
Також "Телеграф" ділився дуже легким рецептом маринованої капусти на зиму. А ще ми писали, як без клопоту і смачно закрити перці.