Хрусткий перець "П’ятихвилинка": як приготувати смачну закуску з оцтом

З цим рецептом чудово впорається навіть господиня-початківець.

Сезон консервації ще не закінчений, а це означає, що можна зробити дуже багато різних заготовок з різних овочів. Кожна господиня готує ті страви, які найбільше любить її сім’я: це можуть бути як квашені або консервовані помідори, квашена капуста, можна замаринувати на зиму кабачки, а також приготувати смачний перець.

Саме рецептом смачного хрусткого перцю "П’ятихвилинка" на зиму, ми і хочемо сьогодні з вами поділитися. Така закуска стане справжньою паличкою-виручалочкою на будь-якому гулянні, пише портал "Так Просто!".

Перець "П’ятихвилинка": рецепт

Інгредієнти:

3 кг перцю

1 л води

2 ст. л. солі

0,5 ст. оцту

1 ст. рослинної олії

Спосіб приготування:

Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки. Перець вимийте, очистьте та розріжте на 4 частини. Видаліть насіння з перцю. Для приготування маринаду влийте у каструлю воду. Додайте сіль, оцет та олію. Доведіть маринад до кипіння, а потім зменште вогонь і проваріть ще хвилини 2. Перець опустіть в киплячий маринад і варіть ще близько 5 хвилин з моменту закипання. Розкладіть перець по банках, залийте маринадом і закатайте кришками банки. Переверніть банки та залиште їх до повного остигання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечерю з банки. Робиться досить просто.