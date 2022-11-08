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Хрусткий перець "П’ятихвилинка": як приготувати смачну закуску з оцтом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Швидкий рецепт консервованого перцю Новина оновлена 08 листопада 2022, 17:35
Швидкий рецепт консервованого перцю. Фото pexels.com

З цим рецептом чудово впорається навіть господиня-початківець.

Сезон консервації ще не закінчений, а це означає, що можна зробити дуже багато різних заготовок з різних овочів. Кожна господиня готує ті страви, які найбільше любить її сім’я: це можуть бути як квашені або консервовані помідори, квашена капуста, можна замаринувати на зиму кабачки, а також приготувати смачний перець.

Саме рецептом смачного хрусткого перцю "П’ятихвилинка" на зиму, ми і хочемо сьогодні з вами поділитися. Така закуска стане справжньою паличкою-виручалочкою на будь-якому гулянні, пише портал "Так Просто!".

Перець "П’ятихвилинка": рецепт

Інгредієнти:

  • 3 кг перцю
  • 1 л води
  • 2 ст. л. солі
  • 0,5 ст. оцту
  • 1 ст. рослинної олії

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки.
  2. Перець вимийте, очистьте та розріжте на 4 частини. Видаліть насіння з перцю.
  3. Для приготування маринаду влийте у каструлю воду. Додайте сіль, оцет та олію. Доведіть маринад до кипіння, а потім зменште вогонь і проваріть ще хвилини 2.
  4. Перець опустіть в киплячий маринад і варіть ще близько 5 хвилин з моменту закипання.
  5. Розкладіть перець по банках, залийте маринадом і закатайте кришками банки. Переверніть банки та залиште їх до повного остигання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечерю з банки. Робиться досить просто.

Теги:
#Рецепт #Перець #Консервація