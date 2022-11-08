Хрусткий перець "П’ятихвилинка": як приготувати смачну закуску з оцтом
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З цим рецептом чудово впорається навіть господиня-початківець.
Сезон консервації ще не закінчений, а це означає, що можна зробити дуже багато різних заготовок з різних овочів. Кожна господиня готує ті страви, які найбільше любить її сім’я: це можуть бути як квашені або консервовані помідори, квашена капуста, можна замаринувати на зиму кабачки, а також приготувати смачний перець.
Саме рецептом смачного хрусткого перцю "П’ятихвилинка" на зиму, ми і хочемо сьогодні з вами поділитися. Така закуска стане справжньою паличкою-виручалочкою на будь-якому гулянні, пише портал "Так Просто!".
Перець "П’ятихвилинка": рецепт
Інгредієнти:
- 3 кг перцю
- 1 л води
- 2 ст. л. солі
- 0,5 ст. оцту
- 1 ст. рослинної олії
Спосіб приготування:
- Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки.
- Перець вимийте, очистьте та розріжте на 4 частини. Видаліть насіння з перцю.
- Для приготування маринаду влийте у каструлю воду. Додайте сіль, оцет та олію. Доведіть маринад до кипіння, а потім зменште вогонь і проваріть ще хвилини 2.
- Перець опустіть в киплячий маринад і варіть ще близько 5 хвилин з моменту закипання.
- Розкладіть перець по банках, залийте маринадом і закатайте кришками банки. Переверніть банки та залиште їх до повного остигання.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечерю з банки. Робиться досить просто.