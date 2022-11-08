Хрустящий перец "Пятиминутка": как приготовить вкусную закуску с уксусом

С данным рецептом прекрасно справится даже начинающая хозяйка.

Сезон консервации еще не окончен, а это значит, что можно сделать еще очень много разных заготовок из различных овощей. Каждая хозяйка готовит те блюда, которые больше всего любит ее семья: это могут быть как квашенные или консервированные помидоры, квашеная капуста, можно замариновать на зиму кабачки, а можно также приготовить вкусный перец.

Именно рецептом вкусного хрустящего перца "Пятиминутка" на зиму, мы и хотим сегодня с вами поделиться. Такая закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой на любом застолье, пишет портал "Так Просто!".

Перец "Пятиминутка": рецепт

Ингредиенты

3 кг перца

1 л воды

2 ст. л. соли

0,5 ст. уксуса

1 ст. растительного масла

Способ приготовления:

Заранее простерилизуйте банки и крышки. Перец вымойте, очистите и разрежьте на 4 части. Удалите из перца семена. Для приготовления маринада влейте в кастрюлю воду. Добавьте соль, уксус и растительное масло. Доведите маринад до кипения, а затем уменьшите огонь и проварите его еще минуты 2. Перец опустите в кипящий маринад, и варите еще около 5 минут с момента закипания. Разложите перец по банкам, залейте маринадом и закатайте банки крышками. Переверните банки и оставьте их до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного плова на зиму – это такой себе готовый обед или ужин из банки. Делается достаточно просто.