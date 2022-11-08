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Хрустящий перец "Пятиминутка": как приготовить вкусную закуску с уксусом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Быстрый рецепт консервированного перца Новость обновлена 08 ноября 2022, 17:35
Быстрый рецепт консервированного перца. Фото pexels.com

С данным рецептом прекрасно справится даже начинающая хозяйка.

Сезон консервации еще не окончен, а это значит, что можно сделать еще очень много разных заготовок из различных овощей. Каждая хозяйка готовит те блюда, которые больше всего любит ее семья: это могут быть как квашенные или консервированные помидоры, квашеная капуста, можно замариновать на зиму кабачки, а можно также приготовить вкусный перец.

Именно рецептом вкусного хрустящего перца "Пятиминутка" на зиму, мы и хотим сегодня с вами поделиться. Такая закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой на любом застолье, пишет портал "Так Просто!".

Перец "Пятиминутка": рецепт

Ингредиенты

  • 3 кг перца
  • 1 л воды
  • 2 ст. л. соли
  • 0,5 ст. уксуса
  • 1 ст. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Заранее простерилизуйте банки и крышки.
  2. Перец вымойте, очистите и разрежьте на 4 части. Удалите из перца семена.
  3. Для приготовления маринада влейте в кастрюлю воду. Добавьте соль, уксус и растительное масло. Доведите маринад до кипения, а затем уменьшите огонь и проварите его еще минуты 2.
  4. Перец опустите в кипящий маринад, и варите еще около 5 минут с момента закипания.
  5. Разложите перец по банкам, залейте маринадом и закатайте банки крышками. Переверните банки и оставьте их до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного плова на зиму – это такой себе готовый обед или ужин из банки. Делается достаточно просто.

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#Рецепт #Перец #Консервация