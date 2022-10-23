На вкус, как бочковые: быстрый и простой рецепт помидоров на зиму (видео)
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Один ингредиент придаст закрутке насыщенности и аромата
Сезон консервации еще не окончен, поэтому успейте запастись самыми вкусными закрутками. К примеру, помидоры очень легко закрыть на зиму даже без стерилизации. Если надоели традиционные рецепты, то попробуйте добавлять в закрутки необычные ингредиенты. Так, маринованные помидоры с горчицей получаются очень ароматными и пикантными.
Простым и быстрым рецептом квашеных томатов поделился кулинарный блог "Смачна хата". Помидоры хранятся в прохладном месте довольно долго, благодаря порошку горчицы на поверхности банки не образуется плесень. Если любите вкус бочковых помидоров, то эта закрутка вам понравится!
Рецепт квашеных помидоров на зиму
Ингредиенты:
- Помидоры — 2 кг
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Корень и листья хрена — 1 шт.
- Укроп — по вкусу
- Соль — 3 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Горчица сухая — 2 ст. л.
- Вода холодная — 1,3 л.
Способ приготовления:
- Измельчить в блендере чеснок, болгарский перец.
- На дно банки положить веточки укропа, нарезанный корень хрена. Заложить слой помидоров и добавить слой измельченной смеси, снова слой томатов и затем смесь. Чередуйте, пока не заполните тару. Сверху поместить лист хрена.
- В холодную воду добавить соль, сахар. Залить этим раствором банку. Накрыть помидоры марлей. Засыпать сверху сухой горчицей.
- Отправить в холодное место на 3-4 недели.
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