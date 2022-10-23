На вкус, как бочковые: быстрый и простой рецепт помидоров на зиму (видео)

Один ингредиент придаст закрутке насыщенности и аромата

Сезон консервации еще не окончен, поэтому успейте запастись самыми вкусными закрутками. К примеру, помидоры очень легко закрыть на зиму даже без стерилизации. Если надоели традиционные рецепты, то попробуйте добавлять в закрутки необычные ингредиенты. Так, маринованные помидоры с горчицей получаются очень ароматными и пикантными.

Простым и быстрым рецептом квашеных томатов поделился кулинарный блог "Смачна хата". Помидоры хранятся в прохладном месте довольно долго, благодаря порошку горчицы на поверхности банки не образуется плесень. Если любите вкус бочковых помидоров, то эта закрутка вам понравится!

Рецепт квашеных помидоров на зиму

Ингредиенты:

Помидоры — 2 кг

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 1 головка

Корень и листья хрена — 1 шт.

Укроп — по вкусу

Соль — 3 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Горчица сухая — 2 ст. л.

Вода холодная — 1,3 л.

Способ приготовления:

Измельчить в блендере чеснок, болгарский перец. На дно банки положить веточки укропа, нарезанный корень хрена. Заложить слой помидоров и добавить слой измельченной смеси, снова слой томатов и затем смесь. Чередуйте, пока не заполните тару. Сверху поместить лист хрена. В холодную воду добавить соль, сахар. Залить этим раствором банку. Накрыть помидоры марлей. Засыпать сверху сухой горчицей. Отправить в холодное место на 3-4 недели.

Ранее "Телеграф" делился самым понятным рецептом квашеной капусты. А также мы писали, как как без лишних хлопот замариновать на зиму кабачки. Заготовки приятно удивят вас вкусом и ароматом.