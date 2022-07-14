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Подойдут помидоры любых сортов: как закрыть томаты на зиму без стерилизации

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Закуска из маринованных томатов — топовое зимнее блюдо Новость обновлена 14 июля 2022, 19:23
Закуска из маринованных томатов — топовое зимнее блюдо

Замариновать томаты на зиму можно очень просто и быстро

Сезон "закруток" на зиму в самом разгаре. Один из традиционных овощей для консервации – помидор. Многие предпочитают сохранять на период холодов вяленые томаты, но чаще всего этот овощ маринуют. Маринованные помидоры очень сочны и вкусны, и отлично дополняют как обычный обед, так и праздничный ужин.

Рецептом маринованных томатов на зиму поделилась блогерка Елена Тимкив в Instagram. Главный козырь этого способа закрывания – помидоры не нужно стерилизовать. Что еще немаловажно, для этого рецепта подойдут плоды любых сортов.

Ингредиенты:

  • Помидоры (количество зависит от размера плодов и объема)

Маринад на 2,5 л воды:

  • 6 ст. ложек сахара
  • 4 ст. ложки соли
  • 100 мл уксуса
  • Черный и ароматный перец горошком
  • Гвоздика
  • Лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и заложить в чистые банки.
  2. Залить кипятком на 3 минуты. Воду слить и сразу залить кипящим маринадом.
  3. Закрыть банки. Перевернуть вверх дном до остывания. Сверху накрыть полотенцем или одеялом.

Ранее "Телеграф" писал, как легко и просто закрыть на зиму кабачки. Сделать это можно без стерилизации. Но важно учесть один нюанс, чтобы банки впоследствии не "взорвались".

А также мы делились рецептом вкуснейшего острого салата на зиму. Основные ингредиенты – морковь и болгарский перец.

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#Рецепт #Помидоры #Консервация