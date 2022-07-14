Подойдут помидоры любых сортов: как закрыть томаты на зиму без стерилизации

Замариновать томаты на зиму можно очень просто и быстро

Сезон "закруток" на зиму в самом разгаре. Один из традиционных овощей для консервации – помидор. Многие предпочитают сохранять на период холодов вяленые томаты, но чаще всего этот овощ маринуют. Маринованные помидоры очень сочны и вкусны, и отлично дополняют как обычный обед, так и праздничный ужин.

Рецептом маринованных томатов на зиму поделилась блогерка Елена Тимкив в Instagram. Главный козырь этого способа закрывания – помидоры не нужно стерилизовать. Что еще немаловажно, для этого рецепта подойдут плоды любых сортов.

Ингредиенты:

Помидоры (количество зависит от размера плодов и объема)

Маринад на 2,5 л воды:

6 ст. ложек сахара

4 ст. ложки соли

100 мл уксуса

Черный и ароматный перец горошком

Гвоздика

Лавровый лист

Способ приготовления:

Помыть помидоры и заложить в чистые банки. Залить кипятком на 3 минуты. Воду слить и сразу залить кипящим маринадом. Закрыть банки. Перевернуть вверх дном до остывания. Сверху накрыть полотенцем или одеялом.

Ранее "Телеграф" писал, как легко и просто закрыть на зиму кабачки. Сделать это можно без стерилизации. Но важно учесть один нюанс, чтобы банки впоследствии не "взорвались".

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