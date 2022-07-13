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Как нужно закрывать кабачки, чтобы банки не "взрывались": маленькая хитрость опытных кулинаров

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Закуска из кабачков украсит ваш стол
Закуска из кабачков украсит ваш стол

Кабачки по-болгарски получаются кисло-сладкими и пряными

Кабачки отлично подходят для различных вариантов "закруток" на зиму как по отдельности, так и в составе маринованного салата. Самое важное правило, аккуратно и не слишком плотно закладывать кабачки в банки. В противном случае все ваши труды "взлетят" на воздух.

Рецептом кабачков по-болгарски на зиму поделилась пользовательница Instagram Евгения Ляшевич. Кабачки, приготовленные таким способом, получаются пряные, кисло-сладкие, но в то же время очень нежные.

Ингредиенты на 4-5 банок объемом 1 л:

  • 3 кг кабачков,
  • 2 л воды,
  • 1 стакан (200 г) сахара,
  • 2 ст. ложки соли,
  • 250 г уксуса,
  • зелень (2 зонтика укропа, половина листа хрена, 4 зубчика чеснока с расчетом на однолитровую банку)
  • 5-6 лавровых листов
  • 1 ч. ложка черного перца горошком

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, порезать шайбами, замочить в холодной воде на 1-2 часа.
  2. В стерилизованные банки заложить зелень и чеснок.
  3. Для приготовления маринада в большую кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком, довести до кипения. Добавить уксус, вскипятить.
  4. Окунуть кабачки в маринад и подержать их там 4-5 минут. Выложить кабачки в удобную миску и заложить овощи в банку.
  5. Довести маринад до кипения, залить банки и закрыть. Накрыть консервацию одеялом.

Ранее "Телеграф" писал, что закрыть кабачки на зиму можно в виде рулетиков. Эффектная закуска подойдет даже к праздничному ужину.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Консервация