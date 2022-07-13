Как нужно закрывать кабачки, чтобы банки не "взрывались": маленькая хитрость опытных кулинаров
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Кабачки по-болгарски получаются кисло-сладкими и пряными
Кабачки отлично подходят для различных вариантов "закруток" на зиму как по отдельности, так и в составе маринованного салата. Самое важное правило, аккуратно и не слишком плотно закладывать кабачки в банки. В противном случае все ваши труды "взлетят" на воздух.
Рецептом кабачков по-болгарски на зиму поделилась пользовательница Instagram Евгения Ляшевич. Кабачки, приготовленные таким способом, получаются пряные, кисло-сладкие, но в то же время очень нежные.
Ингредиенты на 4-5 банок объемом 1 л:
- 3 кг кабачков,
- 2 л воды,
- 1 стакан (200 г) сахара,
- 2 ст. ложки соли,
- 250 г уксуса,
- зелень (2 зонтика укропа, половина листа хрена, 4 зубчика чеснока с расчетом на однолитровую банку)
- 5-6 лавровых листов
- 1 ч. ложка черного перца горошком
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, порезать шайбами, замочить в холодной воде на 1-2 часа.
- В стерилизованные банки заложить зелень и чеснок.
- Для приготовления маринада в большую кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком, довести до кипения. Добавить уксус, вскипятить.
- Окунуть кабачки в маринад и подержать их там 4-5 минут. Выложить кабачки в удобную миску и заложить овощи в банку.
- Довести маринад до кипения, залить банки и закрыть. Накрыть консервацию одеялом.
Ранее "Телеграф" писал, что закрыть кабачки на зиму можно в виде рулетиков. Эффектная закуска подойдет даже к праздничному ужину.