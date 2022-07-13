Як треба закривати кабачки, щоб банки не "вибухали": маленька хитрість досвідчених кулінарів
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Кабачки по-болгарськи виходять кисло-солодкими та пряними
Кабачки відмінно підходять для різних варіантів "закруток" на зиму як окремо, так і у складі маринованого салату. Найважливіше правило, акуратно і не надто щільно закладати кабачки у банки. В іншому випадку вся ваша праця "злетить" на повітря.
Рецептом кабачків по-болгарські на зиму поділилася користувачка Instagram Євгенія Ляшевич. Кабачки, приготовлені в такий спосіб, виходять пряні, кисло-солодкі, але водночас дуже ніжні.
Інгредієнти на 4-5 банок об’ємом 1 л:
- 3 кг кабачків,
- 2 л води
- 1 склянка (200 г) цукру,
- 2 ст. ложки солі,
- 250 г оцту,
- зелень (2 парасольки кропу, половина листа хрону, 4 зубчики часнику з розрахунком на однолітрову банку)
- 5-6 лаврових листів
- 1 ч. ложка чорного перцю горошком
Спосіб приготування:
- Кабачки помити, порізати шайбами, замочити у холодній воді на 1-2 години.
- У стерилізовані банки закласти зелень та часник.
- Для приготування маринаду у велику каструлю налити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець горошком, довести до кипіння. Додати оцет, закип’ятити.
- Занурити кабачки в маринад і потримати їх 4-5 хвилин. Викласти кабачки у зручну миску та закласти овочі у банку.
- Довести маринад до кипіння, залити банки та закрити. Накрити консервацію ковдрою.
Раніше "Телеграф" писав, що закрити кабачки на зиму можна у вигляді рулетиків. Ефектна закуска підійде навіть до святкової вечері.