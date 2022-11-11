Ідеальний швидкий рецепт маринованої капусти: виходить смачніше за квашену

Рецепт стане чудовою альтернативою для тих, хто любить страви з капусти

Маринована капуста урізноманітнить меню для тих, хто не любить квашений овоч.

Готується маринована капуста швидкого приготування, як відомо з назви, лише декілька годин. Рецептом хрусткої маринованої капусти поділилися в Інстаграмі (@zakatki_na_zimy).

Як швидко замаринувати капусту

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 1,5 кг

болгарський перець — 2 шт.

морква — 1 шт.

часник — 5 зубчиків

олія — 1/2 склянки

Для маринаду:

вода — 1 л

оцет 9% — 3 ст.л.

цукор — 3 ст. л.

сіль — 1,5 ст. л.

запашний перець — 5 горошин

Приготування:

Капусту тонко нашаткувати, болгарський перець очистити від серцевини та насіння, нарізати соломкою. Моркву очистити, нарізати соломкою. Часник нарізати тонкими пластинками. Овочі з’єднати, влити олію, перемішати. Для маринаду: змішати у ковші воду, цукор, сіль, запашний перець, довести до кипіння. Помішати до розчинення цукру та солі. В кінці влити оцет. Зняти з вогню, влити гарячий маринад у капусту, перемішати. Поставити зверху щось важке, помістити в холодильник щонайменше на добу.

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