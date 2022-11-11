Ідеальний швидкий рецепт маринованої капусти: виходить смачніше за квашену
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Рецепт стане чудовою альтернативою для тих, хто любить страви з капусти
Маринована капуста урізноманітнить меню для тих, хто не любить квашений овоч.
Готується маринована капуста швидкого приготування, як відомо з назви, лише декілька годин. Рецептом хрусткої маринованої капусти поділилися в Інстаграмі (@zakatki_na_zimy).
Як швидко замаринувати капусту
Інгредієнти:
- капуста білокачанна — 1,5 кг
- болгарський перець — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- часник — 5 зубчиків
- олія — 1/2 склянки
Для маринаду:
- вода — 1 л
- оцет 9% — 3 ст.л.
- цукор — 3 ст. л.
- сіль — 1,5 ст. л.
- запашний перець — 5 горошин
Приготування:
- Капусту тонко нашаткувати, болгарський перець очистити від серцевини та насіння, нарізати соломкою. Моркву очистити, нарізати соломкою. Часник нарізати тонкими пластинками.
- Овочі з’єднати, влити олію, перемішати.
- Для маринаду: змішати у ковші воду, цукор, сіль, запашний перець, довести до кипіння. Помішати до розчинення цукру та солі. В кінці влити оцет.
- Зняти з вогню, влити гарячий маринад у капусту, перемішати.
- Поставити зверху щось важке, помістити в холодильник щонайменше на добу.
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