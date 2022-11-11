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Ідеальний швидкий рецепт маринованої капусти: виходить смачніше за квашену

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Швидка маринована капуста — простий рецепт Новина оновлена 11 листопада 2022, 20:45
Швидка маринована капуста — простий рецепт. Фото gastronom

Рецепт стане чудовою альтернативою для тих, хто любить страви з капусти

Маринована капуста урізноманітнить меню для тих, хто не любить квашений овоч.

Готується маринована капуста швидкого приготування, як відомо з назви, лише декілька годин. Рецептом хрусткої маринованої капусти поділилися в Інстаграмі (@zakatki_na_zimy).

Як швидко замаринувати капусту

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна — 1,5 кг
  • болгарський перець — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • часник — 5 зубчиків
  • олія — 1/2 склянки

Для маринаду:

  • вода — 1 л
  • оцет 9% — 3 ст.л.
  • цукор — 3 ст. л.
  • сіль — 1,5 ст. л.
  • запашний перець — 5 горошин

Приготування:

  1. Капусту тонко нашаткувати, болгарський перець очистити від серцевини та насіння, нарізати соломкою. Моркву очистити, нарізати соломкою. Часник нарізати тонкими пластинками.
  2. Овочі з’єднати, влити олію, перемішати.
  3. Для маринаду: змішати у ковші воду, цукор, сіль, запашний перець, довести до кипіння. Помішати до розчинення цукру та солі. В кінці влити оцет.
  4. Зняти з вогню, влити гарячий маринад у капусту, перемішати.
  5. Поставити зверху щось важке, помістити в холодильник щонайменше на добу.

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Теги:
#Рецепти #Капуста #Консервація