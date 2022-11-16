Як заготовити гриби на зиму: простий рецепт без зайвих інгредієнтів (відео)

Це найпростіший спосіб засолити гриби

Ще залишилося небагато часу підготуватися до сезону холодів. Серед закруток варто звернути увагу не тільки на м’ясну тушонку або рибні консерви, а й закрити смачно гриби. Засолювання тих же опеньків досить простий і зрозумілий процес.

Рецептом опеньків на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Заготовлені таким способом гриби збережуть свій смак та аромат, адже в цьому рецепті немає надлишкових інгредієнтів та "агресивних" спецій.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

Гриби — опеньки

Сіль

Вода

Лимонна кислота

Спосіб приготування:

Опеньки чистимо від сміття, кілька разів промиваємо в підсоленій воді. Варимо 15-20 хвилин, якщо грибів багато – від 30 до 45 хвилин. Друшляком вибираємо гриби в миску з чистою водою, промиваємо і знову проварюємо 5 хвилин. Перекладаємо в ємність із чистою водою. Накладаємо гриби в чисті півлітрові банки, додаємо в кожну банку столову ложку солі (25 г), доливаємо воду. У каструлі з водою стерилізуємо 1,5-2 години. Закочуємо кришками і накриваємо ковдрою до охолодження. Зберігаємо в холодному льоху. Для зберігання при кімнатній температурі слід додати в кожну банку на кінчику ножа лимонну кислоту (2-3 г). В автоклаві стерилізуємо 10 хвилин за температури 110 градусів. Для зберігання на зиму відварені опеньки можна також заморозити в морозильній камері.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних груздів на зиму. А також ми писали, як приготувати ситну солянку в банках.