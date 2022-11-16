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Як заготовити гриби на зиму: простий рецепт без зайвих інгредієнтів (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Консервовані гриби Новина оновлена 16 листопада 2022, 20:07
Консервовані гриби. Фото gribnik.info

Це найпростіший спосіб засолити гриби

Ще залишилося небагато часу підготуватися до сезону холодів. Серед закруток варто звернути увагу не тільки на м’ясну тушонку або рибні консерви, а й закрити смачно гриби. Засолювання тих же опеньків досить простий і зрозумілий процес.

Рецептом опеньків на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Заготовлені таким способом гриби збережуть свій смак та аромат, адже в цьому рецепті немає надлишкових інгредієнтів та "агресивних" спецій.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

  • Гриби — опеньки
  • Сіль
  • Вода
  • Лимонна кислота

Спосіб приготування:

  1. Опеньки чистимо від сміття, кілька разів промиваємо в підсоленій воді. Варимо 15-20 хвилин, якщо грибів багато – від 30 до 45 хвилин. Друшляком вибираємо гриби в миску з чистою водою, промиваємо і знову проварюємо 5 хвилин. Перекладаємо в ємність із чистою водою.
  2. Накладаємо гриби в чисті півлітрові банки, додаємо в кожну банку столову ложку солі (25 г), доливаємо воду.
  3. У каструлі з водою стерилізуємо 1,5-2 години. Закочуємо кришками і накриваємо ковдрою до охолодження. Зберігаємо в холодному льоху.
  4. Для зберігання при кімнатній температурі слід додати в кожну банку на кінчику ножа лимонну кислоту (2-3 г).
  5. В автоклаві стерилізуємо 10 хвилин за температури 110 градусів.
  6. Для зберігання на зиму відварені опеньки можна також заморозити в морозильній камері.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних груздів на зиму. А також ми писали, як приготувати ситну солянку в банках.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Консервація