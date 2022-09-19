Как правильно хранить сушеные грибы на зиму в домашних условиях

Если вы создадите грибам правильные условия, то они будут храниться не один год, при этом не потеряв вкус и аромат.

Ароматные и питательные грибы – излюбленный продукт у многих гурманов. Собранный богатый урожай лесных грибов важно правильно сохранить. Тогда они долго будут радовать насыщенным вкусом и стойким запахом.

"Телеграф" поделится с вами простыми лайфхаками, как правильно хранить сушеные грибы, чтобы надежно уберечь их от насекомых, сырости и посторонних ароматов.

Общие правила хранения грибов

Грибы чрезвычайно гигроскопичны и быстро натягивают в себя влагу. А потому для их долгого хранения обеспечьте сухое помещение и герметичную тару – оптимально в стеклянных банках или пакетах.

Грибы ценятся за несравнимый сильный аромат, который, кстати, они распространяют далеко вокруг себя. А потому берегите продукты по соседству.

Кроме того, грибы и сами склонны впитывать окружающие запахи, так что не держите их рядом с сильно пахнущими продуктами, иначе вы почувствуете, что вокруг них готовилось и хранилось.

Для долгого хранения грибы важно правильно высушить. Проверить это легко: готовый сухой гриб при разламывании должен звонко хрустнуть.

Пересушенный гриб при ломании раскрошится в порошок.

Если гриб недостаточно сухой – есть риск, что в дальнейшем он заплесневеет.

Также во время хранения грибов их следует периодически проверять, чтобы не пропустить порчу.

В чем можно хранить сушеные грибы

в стеклянных банках;

в тканевых мешочках;

в картонной коробке;

в пластиковом контейнере;

в полиэтиленовых пакетах;

на нитках.

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