Как правильно хранить сушеные грибы на зиму в домашних условиях
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Если вы создадите грибам правильные условия, то они будут храниться не один год, при этом не потеряв вкус и аромат.
Ароматные и питательные грибы – излюбленный продукт у многих гурманов. Собранный богатый урожай лесных грибов важно правильно сохранить. Тогда они долго будут радовать насыщенным вкусом и стойким запахом.
"Телеграф" поделится с вами простыми лайфхаками, как правильно хранить сушеные грибы, чтобы надежно уберечь их от насекомых, сырости и посторонних ароматов.
Общие правила хранения грибов
- Грибы чрезвычайно гигроскопичны и быстро натягивают в себя влагу. А потому для их долгого хранения обеспечьте сухое помещение и герметичную тару – оптимально в стеклянных банках или пакетах.
- Грибы ценятся за несравнимый сильный аромат, который, кстати, они распространяют далеко вокруг себя. А потому берегите продукты по соседству.
- Кроме того, грибы и сами склонны впитывать окружающие запахи, так что не держите их рядом с сильно пахнущими продуктами, иначе вы почувствуете, что вокруг них готовилось и хранилось.
- Для долгого хранения грибы важно правильно высушить. Проверить это легко: готовый сухой гриб при разламывании должен звонко хрустнуть.
- Пересушенный гриб при ломании раскрошится в порошок.
- Если гриб недостаточно сухой – есть риск, что в дальнейшем он заплесневеет.
- Также во время хранения грибов их следует периодически проверять, чтобы не пропустить порчу.
В чем можно хранить сушеные грибы
- в стеклянных банках;
- в тканевых мешочках;
- в картонной коробке;
- в пластиковом контейнере;
- в полиэтиленовых пакетах;
- на нитках.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт запеченных грибов с овощами. Также узнайте главные правила и маленькие хитрости хранения сыра, чтобы он долго оставался вкусным.