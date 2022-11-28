Сытный обед в банке: простой рецепт домашней тушенки, которой можно накормить всю семью (видео)

Такой кашей с мясом вы сможете вдоволь наестся

Еще осталось немного времени успеть подготовиться к сезону холодов. Если вы уже сделали традиционные овощные закрутки, к примеру, маринованные огурцы, то нужно позаботиться о мясной составляющей рациона. Весьма удобный вариант консервации – так называемый готовый обед из банки.

Вы можете сразу закрыть и гарнир, и мясо. Рецептом сытной домашней тушенки из утки с рисом поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Эту заготовку можно сделать как в автоклаве, так и без. Сытный вкус блюда понравится всем членам семьи.

Ингредиенты:

Рис

Вода

Морковь

Мясо утки

Черный и душистый перец горошком

Лавровый лист

Соль

Способ приготовления:

0,5 кг риса промываем пару раз и заливаем водой на ночь. Сливаем воду. Выкладываем в пол-литровые банки. Рис не уплотняем, потому что он сильно разваривается. Добавляем нарезанную морковь (5-7 г в каждую банку). Мясо домашней утки (950 г) нарезаем на порционные кусочки, вымачиваем несколько часов в холодной воде. Выкладываем поверх риса, оставляя 1,5 см свободного места до верха банок. Не уплотняем. В каждую банку добавляем специи: 5-6 горошин черного перца, 1 горошину душистого перца, небольшой кусок лаврового листа, 5-6 г соли. Заливаем водой так, чтобы до верха банок оставалось примерно 2 см свободного места. Закатываем банки крышками. Из такого количества продуктов можно приготовить 5 пол-литровых банок тушенки. Готовим в автоклаве 30 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой стерилизуем 5 часов при наименьшем кипении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на зиму можно легко закрыть сытную закрутку из риса и печени.