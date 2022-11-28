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Сытный обед в банке: простой рецепт домашней тушенки, которой можно накормить всю семью (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашняя тушенка обязательна в списке консервации
Домашняя тушенка обязательна в списке консервации. Фото Скриншот из YouTube

Такой кашей с мясом вы сможете вдоволь наестся

Еще осталось немного времени успеть подготовиться к сезону холодов. Если вы уже сделали традиционные овощные закрутки, к примеру, маринованные огурцы, то нужно позаботиться о мясной составляющей рациона. Весьма удобный вариант консервации – так называемый готовый обед из банки.

Вы можете сразу закрыть и гарнир, и мясо. Рецептом сытной домашней тушенки из утки с рисом поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Эту заготовку можно сделать как в автоклаве, так и без. Сытный вкус блюда понравится всем членам семьи.

Ингредиенты:

  • Рис
  • Вода
  • Морковь
  • Мясо утки
  • Черный и душистый перец горошком
  • Лавровый лист
  • Соль

Способ приготовления:

  1. 0,5 кг риса промываем пару раз и заливаем водой на ночь. Сливаем воду. Выкладываем в пол-литровые банки. Рис не уплотняем, потому что он сильно разваривается.
  2. Добавляем нарезанную морковь (5-7 г в каждую банку).
  3. Мясо домашней утки (950 г) нарезаем на порционные кусочки, вымачиваем несколько часов в холодной воде. Выкладываем поверх риса, оставляя 1,5 см свободного места до верха банок. Не уплотняем.
  4. В каждую банку добавляем специи: 5-6 горошин черного перца, 1 горошину душистого перца, небольшой кусок лаврового листа, 5-6 г соли.
  5. Заливаем водой так, чтобы до верха банок оставалось примерно 2 см свободного места.
  6. Закатываем банки крышками. Из такого количества продуктов можно приготовить 5 пол-литровых банок тушенки.
  7. Готовим в автоклаве 30 минут при температуре 105 градусов.
  8. В кастрюле с водой стерилизуем 5 часов при наименьшем кипении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на зиму можно легко закрыть сытную закрутку из риса и печени.

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#Рецепт #Консервация