Сытный обед в банке: простой рецепт домашней тушенки, которой можно накормить всю семью (видео)
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Такой кашей с мясом вы сможете вдоволь наестся
Еще осталось немного времени успеть подготовиться к сезону холодов. Если вы уже сделали традиционные овощные закрутки, к примеру, маринованные огурцы, то нужно позаботиться о мясной составляющей рациона. Весьма удобный вариант консервации – так называемый готовый обед из банки.
Вы можете сразу закрыть и гарнир, и мясо. Рецептом сытной домашней тушенки из утки с рисом поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Эту заготовку можно сделать как в автоклаве, так и без. Сытный вкус блюда понравится всем членам семьи.
Ингредиенты:
- Рис
- Вода
- Морковь
- Мясо утки
- Черный и душистый перец горошком
- Лавровый лист
- Соль
Способ приготовления:
- 0,5 кг риса промываем пару раз и заливаем водой на ночь. Сливаем воду. Выкладываем в пол-литровые банки. Рис не уплотняем, потому что он сильно разваривается.
- Добавляем нарезанную морковь (5-7 г в каждую банку).
- Мясо домашней утки (950 г) нарезаем на порционные кусочки, вымачиваем несколько часов в холодной воде. Выкладываем поверх риса, оставляя 1,5 см свободного места до верха банок. Не уплотняем.
- В каждую банку добавляем специи: 5-6 горошин черного перца, 1 горошину душистого перца, небольшой кусок лаврового листа, 5-6 г соли.
- Заливаем водой так, чтобы до верха банок оставалось примерно 2 см свободного места.
- Закатываем банки крышками. Из такого количества продуктов можно приготовить 5 пол-литровых банок тушенки.
- Готовим в автоклаве 30 минут при температуре 105 градусов.
- В кастрюле с водой стерилизуем 5 часов при наименьшем кипении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на зиму можно легко закрыть сытную закрутку из риса и печени.