Ситний обід у банці: простий рецепт домашньої тушонки, якою можна нагодувати всю родину (відео)

Такою кашею з м’ясом ви зможете вдосталь наїстись

Ще залишилося небагато часу встигнути підготуватися до сезону холодів. Якщо ви вже зробили традиційні овочеві закрутки, наприклад, мариновані огірки, то потрібно подбати про м’ясну складову раціону. Дуже зручний варіант консервації – так званий готовий обід із банки.

Ви можете одразу закрити і гарнір, і м’ясо. Рецептом ситної домашньої тушонки з качки з рисом поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Цю заготівлю можна зробити як у автоклаві, так і без. Ситний смак страви сподобається всім членам сім’ї.

Складові:

Рис

Вода

Морква

М’ясо качки

Чорний та запашний перець горошком

Лавровий лист

Сіль

Спосіб приготування:

0,5 кг рису промиваємо кілька разів і заливаємо водою на ніч. Зливаємо воду. Викладаємо у півлітрові банки. Рис не ущільнюємо, бо він сильно розварюється. Додаємо нарізану моркву (5-7 г у кожну банку). М’ясо домашньої качки (950 г) нарізаємо на порційні шматочки, вимочуємо кілька годин у холодній воді. Викладаємо поверх рису, залишаючи 1,5 см вільного місця до верху банок. Не ущільнюємо. У кожну банку додаємо спеції: 5-6 горошин чорного перцю, 1 горошину запашного перцю, невеликий шматок лаврового листка, 5-6 г солі. Заливаємо водою так, щоб до верху банок залишалося приблизно 2 см вільного місця. Закочуємо банки кришками. З такої кількості продуктів можна приготувати 5 півлітрових банок тушонки. Готуємо в автоклаві 30 хвилин за температури 105 градусів. У каструлі з водою стерилізуємо 5 годин при найменшому кипінні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на зиму можна легко закрити ситну закрутку з рису та печінки.