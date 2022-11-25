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Що додати в тушонку, щоб було смачніше: простий рецепт ситної закрутки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Майже готовий обід з банки Новина оновлена 25 листопада 2022, 15:31
Майже готовий обід з банки. Фото 1000.menu

З простих продуктів можна закрити найсмачнішу заготівлю

На зиму можна запастися не лише традиційними м’ясними закрутками чи рибними консервами. Є варіант так званого готового обіду з банки, що дуже зручно та смачно. До тієї ж тушонки додайте ще кілька простих інгредієнтів та страва заграє новими фарбами.

Дуже ситною виходить закрутка зі свинячої тушонки та квасолі в томатній заливці. Ці продукти ідеально поєднуються між собою. Рецептом поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube.

Складові:

  • Квасоля
  • Свинина
  • Сало
  • Лавровий лист
  • Сіль, цукор
  • Томатний соус
  • Червоний перець чилі
  • Чорний перець (мелений)
  • Цибуля
  • Оцет

Спосіб приготування:

  1. 750 г квасолі замочуємо на ніч, вранці промиваємо та варимо до готовності. Слідкуємо, щоб квасоля не перетравилась і не потріскалася. Відварену квасолю заливаємо і відкидаємо на друшляк.
  2. Нарізаємо порційними шматочками 1 кг м’яса та 0,5 кг тоненького сала зі шкіркою.
  3. У чисті банки накладаємо квасолю, нарізану цибулю (150 г), сало та м’ясо. Накладаємо так, щоб догори банки залишалося 1-1,5 см вільного місця.
  4. Робимо заливаку. На 1 л води додаємо 250-грамову склянку томатного соусу, 1 ст. л. солі (40 г), 1 ч. л. чорного меленого перцю, 0,5 ч. л. червоного перцю чилі, 2 ст. л. цукру (60 г). Коли маринад закипить, додаємо 1 ст. л. оцту 9%.
  5. У кожну банку кладемо шматочок лаврового листа та заливаємо холодним маринадом. З цієї кількості продуктів виходить 7 півлітрових банок.
  6. Стерилізуємо 6 годин.
  7. Зберігаємо тільки у прохолодному приміщенні.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом заправки для борщу, яка готується неймовірно просто.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Квасоля #Консервація