Що додати в тушонку, щоб було смачніше: простий рецепт ситної закрутки (відео)
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З простих продуктів можна закрити найсмачнішу заготівлю
На зиму можна запастися не лише традиційними м’ясними закрутками чи рибними консервами. Є варіант так званого готового обіду з банки, що дуже зручно та смачно. До тієї ж тушонки додайте ще кілька простих інгредієнтів та страва заграє новими фарбами.
Дуже ситною виходить закрутка зі свинячої тушонки та квасолі в томатній заливці. Ці продукти ідеально поєднуються між собою. Рецептом поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube.
Складові:
- Квасоля
- Свинина
- Сало
- Лавровий лист
- Сіль, цукор
- Томатний соус
- Червоний перець чилі
- Чорний перець (мелений)
- Цибуля
- Оцет
Спосіб приготування:
- 750 г квасолі замочуємо на ніч, вранці промиваємо та варимо до готовності. Слідкуємо, щоб квасоля не перетравилась і не потріскалася. Відварену квасолю заливаємо і відкидаємо на друшляк.
- Нарізаємо порційними шматочками 1 кг м’яса та 0,5 кг тоненького сала зі шкіркою.
- У чисті банки накладаємо квасолю, нарізану цибулю (150 г), сало та м’ясо. Накладаємо так, щоб догори банки залишалося 1-1,5 см вільного місця.
- Робимо заливаку. На 1 л води додаємо 250-грамову склянку томатного соусу, 1 ст. л. солі (40 г), 1 ч. л. чорного меленого перцю, 0,5 ч. л. червоного перцю чилі, 2 ст. л. цукру (60 г). Коли маринад закипить, додаємо 1 ст. л. оцту 9%.
- У кожну банку кладемо шматочок лаврового листа та заливаємо холодним маринадом. З цієї кількості продуктів виходить 7 півлітрових банок.
- Стерилізуємо 6 годин.
- Зберігаємо тільки у прохолодному приміщенні.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом заправки для борщу, яка готується неймовірно просто.