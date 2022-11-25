Що додати в тушонку, щоб було смачніше: простий рецепт ситної закрутки (відео)

З простих продуктів можна закрити найсмачнішу заготівлю

На зиму можна запастися не лише традиційними м’ясними закрутками чи рибними консервами. Є варіант так званого готового обіду з банки, що дуже зручно та смачно. До тієї ж тушонки додайте ще кілька простих інгредієнтів та страва заграє новими фарбами.

Дуже ситною виходить закрутка зі свинячої тушонки та квасолі в томатній заливці. Ці продукти ідеально поєднуються між собою. Рецептом поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube.

Складові:

Квасоля

Свинина

Сало

Лавровий лист

Сіль, цукор

Томатний соус

Червоний перець чилі

Чорний перець (мелений)

Цибуля

Оцет

Спосіб приготування:

750 г квасолі замочуємо на ніч, вранці промиваємо та варимо до готовності. Слідкуємо, щоб квасоля не перетравилась і не потріскалася. Відварену квасолю заливаємо і відкидаємо на друшляк. Нарізаємо порційними шматочками 1 кг м’яса та 0,5 кг тоненького сала зі шкіркою. У чисті банки накладаємо квасолю, нарізану цибулю (150 г), сало та м’ясо. Накладаємо так, щоб догори банки залишалося 1-1,5 см вільного місця. Робимо заливаку. На 1 л води додаємо 250-грамову склянку томатного соусу, 1 ст. л. солі (40 г), 1 ч. л. чорного меленого перцю, 0,5 ч. л. червоного перцю чилі, 2 ст. л. цукру (60 г). Коли маринад закипить, додаємо 1 ст. л. оцту 9%. У кожну банку кладемо шматочок лаврового листа та заливаємо холодним маринадом. З цієї кількості продуктів виходить 7 півлітрових банок. Стерилізуємо 6 годин. Зберігаємо тільки у прохолодному приміщенні.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом заправки для борщу, яка готується неймовірно просто.