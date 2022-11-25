Что добавить в тушенку, чтобы было вкуснее: простой рецепт сытной закрутки (видео)
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Из простых продуктов можно закрыть вкуснейшую заготовку
На зиму можно запастись не только традиционными мясными закрутками или рыбными консервами. Есть вариант так называемого готового обеда из банки, что очень удобно и вкусно. К той же тушенки добавьте еще несколько простых ингредиентов и блюдо заиграет новыми красками.
Очень сытной получается закрутка из свиной тушенки и фасоли в томатной заливке. Эти продукты идеально сочетаются между собой. Рецептом поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube.
Ингредиенты:
- Фасоль
- Свинина
- Сало
- Лавровый лист
- Соль, сахар
- Томатный соус
- Красный перец чили
- Черный перец (молотый)
- Лук
- Уксус
Способ приготовления:
- 750 г фасоли замачиваем на ночь, утром промываем и варим до готовности. Следим, чтобы фасоль не переварилась и не потрескалась. Отварную фасоль заливаем и откидываем на дуршлаг.
- Нарезаем порционными кусочками 1 кг мяса и 0,5 кг тоненького сала с кожурой.
- В чистые банки накладываем фасоль, нарезанный лук (150 г), сало и мясо. Накладываем так, чтобы до верха банки оставалось 1-1,5 см свободного места.
- Делаем заливку. На 1 л воды добавляем 250-граммовый стакан томатного соуса, 1 ст. л. соли (40 г), 1 ч. л. черного молотого перца, 0,5 ч. л. красного перца чили, 2 ст. л. сахара (60 г). Когда маринад закипит, добавляем 1 ст. л. уксуса 9%.
- В каждую банку кладем кусочек лаврового листа и заливаем холодным маринадом. Из этого количества продуктов выходит 7 пол-литровых банок.
- Стерилизуем 6 часов.
- Храним только в прохладном помещении.
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