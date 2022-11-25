Что добавить в тушенку, чтобы было вкуснее: простой рецепт сытной закрутки (видео)

Из простых продуктов можно закрыть вкуснейшую заготовку

На зиму можно запастись не только традиционными мясными закрутками или рыбными консервами. Есть вариант так называемого готового обеда из банки, что очень удобно и вкусно. К той же тушенки добавьте еще несколько простых ингредиентов и блюдо заиграет новыми красками.

Очень сытной получается закрутка из свиной тушенки и фасоли в томатной заливке. Эти продукты идеально сочетаются между собой. Рецептом поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube.

Ингредиенты:

Фасоль

Свинина

Сало

Лавровый лист

Соль, сахар

Томатный соус

Красный перец чили

Черный перец (молотый)

Лук

Уксус

Способ приготовления:

750 г фасоли замачиваем на ночь, утром промываем и варим до готовности. Следим, чтобы фасоль не переварилась и не потрескалась. Отварную фасоль заливаем и откидываем на дуршлаг. Нарезаем порционными кусочками 1 кг мяса и 0,5 кг тоненького сала с кожурой. В чистые банки накладываем фасоль, нарезанный лук (150 г), сало и мясо. Накладываем так, чтобы до верха банки оставалось 1-1,5 см свободного места. Делаем заливку. На 1 л воды добавляем 250-граммовый стакан томатного соуса, 1 ст. л. соли (40 г), 1 ч. л. черного молотого перца, 0,5 ч. л. красного перца чили, 2 ст. л. сахара (60 г). Когда маринад закипит, добавляем 1 ст. л. уксуса 9%. В каждую банку кладем кусочек лаврового листа и заливаем холодным маринадом. Из этого количества продуктов выходит 7 пол-литровых банок. Стерилизуем 6 часов. Храним только в прохладном помещении.

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