Почти что готовый гороховый суп в банке: простой рецепт вкусной и сытной закрутки на зиму (видео)
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Такая закрутка из гороха очень выручит в сезон холодов
К зиме стоит запастись различной консервацией. В банках можно заготовить даже суп или же сделать кубики для бульона в домашних условиях. Если вы любите гороховый суп, то его тоже можно законсервировать.
Рецептом гороховой юшки на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Вы получаете почти что готовый суп в банке. Делается эта закрутка достаточно просто. Рецепт годится для приготовления как в автоклаве, так и без.
Ингредиенты (количество зависит от тары):
- Горох
- Мясо
- Лук
- Морковь
- Смалец
- Соль
- Перец
- Лавровый лист
Способ приготовления:
- 1 кг гороха замачиваем на ночь.
- 1 кг мяса перемалываем и прожариваем на сковороде.
- Для зажарки используем 250 г лука, 150 г моркови и столовую ложку смальца.
- Все вымешиваем и накладываем в чистые банки. Не нужно уплотнять – горох будет развариваться.
- В каждую 0,5-литровую банку добавляем неполную чайную ложку соли (7-8 г), 1/3 чайной ложки перца, небольшой кусочек лаврового листа.
- Заливаем водой или мясным бульоном.
- В автоклаве стерилизуем 15 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой стерилизуем 6 часов при малейшем кипении.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных домашних шпротов. А также мы писали, как необычно замариновать чеснок по-грузински на зиму.