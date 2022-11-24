Почти что готовый гороховый суп в банке: простой рецепт вкусной и сытной закрутки на зиму (видео)

Такая закрутка из гороха очень выручит в сезон холодов

К зиме стоит запастись различной консервацией. В банках можно заготовить даже суп или же сделать кубики для бульона в домашних условиях. Если вы любите гороховый суп, то его тоже можно законсервировать.

Рецептом гороховой юшки на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Вы получаете почти что готовый суп в банке. Делается эта закрутка достаточно просто. Рецепт годится для приготовления как в автоклаве, так и без.

Ингредиенты (количество зависит от тары):

Горох

Мясо

Лук

Морковь

Смалец

Соль

Перец

Лавровый лист

Способ приготовления:

1 кг гороха замачиваем на ночь. 1 кг мяса перемалываем и прожариваем на сковороде. Для зажарки используем 250 г лука, 150 г моркови и столовую ложку смальца. Все вымешиваем и накладываем в чистые банки. Не нужно уплотнять – горох будет развариваться. В каждую 0,5-литровую банку добавляем неполную чайную ложку соли (7-8 г), 1/3 чайной ложки перца, небольшой кусочек лаврового листа. Заливаем водой или мясным бульоном. В автоклаве стерилизуем 15 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой стерилизуем 6 часов при малейшем кипении.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных домашних шпротов. А также мы писали, как необычно замариновать чеснок по-грузински на зиму.