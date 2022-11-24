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Почти что готовый гороховый суп в банке: простой рецепт вкусной и сытной закрутки на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вкуснейшая гороховая юшка
Вкуснейшая гороховая юшка. Фото shutterstock.com

Такая закрутка из гороха очень выручит в сезон холодов

К зиме стоит запастись различной консервацией. В банках можно заготовить даже суп или же сделать кубики для бульона в домашних условиях. Если вы любите гороховый суп, то его тоже можно законсервировать.

Рецептом гороховой юшки на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Вы получаете почти что готовый суп в банке. Делается эта закрутка достаточно просто. Рецепт годится для приготовления как в автоклаве, так и без.

Ингредиенты (количество зависит от тары):

  • Горох
  • Мясо
  • Лук
  • Морковь
  • Смалец
  • Соль
  • Перец
  • Лавровый лист

Способ приготовления:

  1. 1 кг гороха замачиваем на ночь.
  2. 1 кг мяса перемалываем и прожариваем на сковороде.
  3. Для зажарки используем 250 г лука, 150 г моркови и столовую ложку смальца.
  4. Все вымешиваем и накладываем в чистые банки. Не нужно уплотнять – горох будет развариваться.
  5. В каждую 0,5-литровую банку добавляем неполную чайную ложку соли (7-8 г), 1/3 чайной ложки перца, небольшой кусочек лаврового листа.
  6. Заливаем водой или мясным бульоном.
  7. В автоклаве стерилизуем 15 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой стерилизуем 6 часов при малейшем кипении.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных домашних шпротов. А также мы писали, как необычно замариновать чеснок по-грузински на зиму.

Теги:
#Рецепт #Горох #Консервация