Полезно и вкусно: рецепт кубиков для бульона, которые легко приготовить самостоятельно

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Выделите один вечер, проведенный на кухне, чтобы после зимой меньше заморачиваться с готовкой. К примеру, можно приготовить суповые заготовки, или сделать домашние бульонные кубики, которые потом можно использовать в приготовлении блюд. Из плюсов такой заготовки — они могут храниться месяцами в морозилке, а когда нужно будет приготовить быстро суп, кубик нужно будет просто залить кипятком.

Как сообщает кулинарный канал "Вкусно и полезно", один такой кубик – это два литра вкусного и полезного супа. Отметим, что в рецепте используется корень сельдерея, однако его можно заменить корнем петрушки.

Бульонный кубик: рецепт

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

корень сельдерея – 200 г;

морковь – 3-4 шт.;

чеснок – 3-4 зуб.;

петрушка – 50 г;

растительное масло – 1 ст. л.;

вода – 100 мл;

соль – 2,5 ст. л.;

куркума – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриную грудку, лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками. Чеснок и петрушку слегка измельчите. На хорошо разогретой сковороде обжарьте лук до полупрозрачности, добавьте филе и обжаривайте до полуготовности курицы 5-7 минут. Добавьте морковь и корень сельдерея, и обжаривайте еще 2-3 минуты. Залейте все водой и тушите под крышкой 15-20 минут. После добавьте чеснок, накройте все и оставьте на пол минуты. Добавьте к массе все специи, петрушку и измельчите массу блендером. Разложите массу по формочкам или в контейнер, и накройте пищевой пленкой вплотную. Отправьте заготовки в морозилку на 2 часа. Спустя это время, достаньте смесь из формы, и каждый кубик заверните в фольгу или пищевую пленку. Храните все в морозилке.

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