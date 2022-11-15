Полезно и вкусно: рецепт кубиков для бульона, которые легко приготовить самостоятельно
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Готовится все быстро, просто и из доступных и недорогих продуктов
Выделите один вечер, проведенный на кухне, чтобы после зимой меньше заморачиваться с готовкой. К примеру, можно приготовить суповые заготовки, или сделать домашние бульонные кубики, которые потом можно использовать в приготовлении блюд. Из плюсов такой заготовки — они могут храниться месяцами в морозилке, а когда нужно будет приготовить быстро суп, кубик нужно будет просто залить кипятком.
Как сообщает кулинарный канал "Вкусно и полезно", один такой кубик – это два литра вкусного и полезного супа. Отметим, что в рецепте используется корень сельдерея, однако его можно заменить корнем петрушки.
Бульонный кубик: рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- корень сельдерея – 200 г;
- морковь – 3-4 шт.;
- чеснок – 3-4 зуб.;
- петрушка – 50 г;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- вода – 100 мл;
- соль – 2,5 ст. л.;
- куркума – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Куриную грудку, лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками. Чеснок и петрушку слегка измельчите.
- На хорошо разогретой сковороде обжарьте лук до полупрозрачности, добавьте филе и обжаривайте до полуготовности курицы 5-7 минут. Добавьте морковь и корень сельдерея, и обжаривайте еще 2-3 минуты.
- Залейте все водой и тушите под крышкой 15-20 минут. После добавьте чеснок, накройте все и оставьте на пол минуты.
- Добавьте к массе все специи, петрушку и измельчите массу блендером.
- Разложите массу по формочкам или в контейнер, и накройте пищевой пленкой вплотную. Отправьте заготовки в морозилку на 2 часа.
- Спустя это время, достаньте смесь из формы, и каждый кубик заверните в фольгу или пищевую пленку. Храните все в морозилке.
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