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Готовый суп из банки – можно тут же есть: вкусный рецепт рассольника на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заготовка к рассольнику на зиму
Заготовка к рассольнику на зиму. Фото скриншот Youtube

Эта суповая заготовка делается невероятно просто

На период морозов стоит запастись не только мясной тушенкой и рыбными консервами, а и сделать суповые заготовки. Отлично подойдет для этого рассольник, один из традиционных и любимых многими супов.

Простой рецепт рассольника на зиму с перловкой и свежими огурцами рассказал одесский шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. Это очень удобно, так как зимой вам нужно будет открыть банку и вы получите почти что готовый суп. Просто добавьте мясной бульон и отварной картофель (по желанию).

Ингредиенты:

  • Перловка — 350 г
  • Лук репчатый — 300 г
  • Морковь — 300 г
  • Помидоры свежие — 700 г
  • Огурцы свежие — 400 г
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло (для жарки)
  • Уксус яблочный 6% — 2 ст. л.
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Перловую кашу замачиваем минимум на 50 минут в воде, предварительно хорошо промыв.
  2. Делаем зажарку из лука, моркови и томатов. Овощи нарезаем крупным кубиком. Добавляем немного растительного масла и обжариваем: сначала лук 3-4 минуты, затем добавляем морковь, спустя 10 минут всыпаем томаты.
  3. Добавляем перловку, предварительно слив жидкость. Хорошо перемешиваем. Вливаем воду так, чтобы покрыла полностью все продукты. Солим и оставляем томить на 40 минут.
  4. Нарезаем огурцы мелким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам спустя полчаса. Добавляем уксус, перемешиваем.
  5. Стерилизуем банки и крышки.
  6. Наполняем тару. Каждую банку нужно выбить, как показано в ролике – эта манипуляция уберет лишний воздух. Закрываем крышками.
  7. Хранить суповую заготовку можно 24 месяца в погребе при прохладной температуре

Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного плова на зиму – это такой себе готовый обед или ужин из банки. Делается достаточно просто.

Теги:
#Рецепт #Суп #Заготовка #Рассольник