Готовый суп из банки – можно тут же есть: вкусный рецепт рассольника на зиму (видео)

Эта суповая заготовка делается невероятно просто

На период морозов стоит запастись не только мясной тушенкой и рыбными консервами, а и сделать суповые заготовки. Отлично подойдет для этого рассольник, один из традиционных и любимых многими супов.

Простой рецепт рассольника на зиму с перловкой и свежими огурцами рассказал одесский шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. Это очень удобно, так как зимой вам нужно будет открыть банку и вы получите почти что готовый суп. Просто добавьте мясной бульон и отварной картофель (по желанию).

Ингредиенты:

Перловка — 350 г

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 300 г

Помидоры свежие — 700 г

Огурцы свежие — 400 г

Соль — по вкусу

Растительное масло (для жарки)

Уксус яблочный 6% — 2 ст. л.

Вода

Способ приготовления:

Перловую кашу замачиваем минимум на 50 минут в воде, предварительно хорошо промыв. Делаем зажарку из лука, моркови и томатов. Овощи нарезаем крупным кубиком. Добавляем немного растительного масла и обжариваем: сначала лук 3-4 минуты, затем добавляем морковь, спустя 10 минут всыпаем томаты. Добавляем перловку, предварительно слив жидкость. Хорошо перемешиваем. Вливаем воду так, чтобы покрыла полностью все продукты. Солим и оставляем томить на 40 минут. Нарезаем огурцы мелким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам спустя полчаса. Добавляем уксус, перемешиваем. Стерилизуем банки и крышки. Наполняем тару. Каждую банку нужно выбить, как показано в ролике – эта манипуляция уберет лишний воздух. Закрываем крышками. Хранить суповую заготовку можно 24 месяца в погребе при прохладной температуре

Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного плова на зиму – это такой себе готовый обед или ужин из банки. Делается достаточно просто.