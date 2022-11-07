Готовый суп из банки – можно тут же есть: вкусный рецепт рассольника на зиму (видео)
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Эта суповая заготовка делается невероятно просто
На период морозов стоит запастись не только мясной тушенкой и рыбными консервами, а и сделать суповые заготовки. Отлично подойдет для этого рассольник, один из традиционных и любимых многими супов.
Простой рецепт рассольника на зиму с перловкой и свежими огурцами рассказал одесский шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. Это очень удобно, так как зимой вам нужно будет открыть банку и вы получите почти что готовый суп. Просто добавьте мясной бульон и отварной картофель (по желанию).
Ингредиенты:
- Перловка — 350 г
- Лук репчатый — 300 г
- Морковь — 300 г
- Помидоры свежие — 700 г
- Огурцы свежие — 400 г
- Соль — по вкусу
- Растительное масло (для жарки)
- Уксус яблочный 6% — 2 ст. л.
- Вода
Способ приготовления:
- Перловую кашу замачиваем минимум на 50 минут в воде, предварительно хорошо промыв.
- Делаем зажарку из лука, моркови и томатов. Овощи нарезаем крупным кубиком. Добавляем немного растительного масла и обжариваем: сначала лук 3-4 минуты, затем добавляем морковь, спустя 10 минут всыпаем томаты.
- Добавляем перловку, предварительно слив жидкость. Хорошо перемешиваем. Вливаем воду так, чтобы покрыла полностью все продукты. Солим и оставляем томить на 40 минут.
- Нарезаем огурцы мелким кубиком и добавляем к остальным ингредиентам спустя полчаса. Добавляем уксус, перемешиваем.
- Стерилизуем банки и крышки.
- Наполняем тару. Каждую банку нужно выбить, как показано в ролике – эта манипуляция уберет лишний воздух. Закрываем крышками.
- Хранить суповую заготовку можно 24 месяца в погребе при прохладной температуре
Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного плова на зиму – это такой себе готовый обед или ужин из банки. Делается достаточно просто.