Домашняя рыбная консерва получается намного вкуснее, чем магазинная: рецепт бюджетной заготовки (видео)

На рыбную заготовку уйдет минимум средств, хотя вкус получается просто невероятным

На зиму стоит запастись не только мясными консервами, к примеру, свиной тушенкой, а и заготовить рыбу. Очень вкусной получается рыбная консерва из сельди, по вкусу – не отличить от магазинных банок с сардинами.

Рецептом рыбной консервы делится кулинарный канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Готовится она без автоклава. Селедка в масле — реально бюджетная заготовка, так как из 5 рыбин выходит почти 3 полулитровые банки.

Как приготовить рыбные консервы в домашних условиях

Ингредиенты:

Сельдь – 5 шт.

Соль – 2 ч. л. без горки

Лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Черный перец

Подсолнечное масло – 12 ст. л.

Способ приготовления:

Рыбу помыть, почистить, нарезать на куски. Посолить и добавить лимонную кислоту. Оставить на 20 минут. На дно полулитровой банки кладем лавровый лист, три горошины черного перца. Заполнить плотно банки рыбой. Дно кастрюли покрываем тканью, ставим банки, наливаем воду, накрываем крышками и ставим на небольшой огонь. Подогреть подсолнечное масло. Когда банки прогрелись, добавить в каждую по 4 ст. л. масла. Протушить консерву на небольшом огне 5 часов, периодически подливая воду. Накрыть банки капроновыми крышками и хранить в холодном месте.

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