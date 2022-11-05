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Долой кабачковую икру: рецепт необычной, но очень вкусной закуски с яблоками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Яблочно-овощная икра - как приготовить, простой рецепт Новость обновлена 05 ноября 2022, 16:46
Яблочно-овощная икра - как приготовить, простой рецепт. Фото misspovar

Эту икру можно есть ложками, и с чем вам захочется

Домашняя заготовка для любителей остренького, и как альтернатива обыденной кабачковой икры!

Предлагаем заготовить на зиму вкусную овощную икру с яблоками. Ее можно есть ложками, и с чем вам захочется: с сыром, мясом, рыбой, но самое вкусное — это с черным хлебом. Рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить яблочно-овощную икру

Ингредиенты:

  • 1,25 кг красных, спелых помидоров
  • 0,5 кг зеленых яблок "Гранни Смит"
  • 0,5 кг болгарского красного перца
  • 0,5 кг моркови
  • 50 г острого перца
  • 100 г чеснока
  • 1/2 стакана уксуса
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1/2 стакан сахара
  • 1 ст.л. с горкой соли
  • 1 пучок кинзы

Приготовление:

  1. Все овощи и фрукты, кроме чеснока, помыть, почистить, порезать, закинуть в блендер и перемолоть до однородной массы, или пропустить через мясорубку.
  2. Варить в кастрюле на маленьком огне под крышкой, добавив только соль, примерно 1 час.
  3. Когда чуть-чуть остынет, добавить уксус, масло, перемолотый заранее чеснок и сахар.
  4. Перемешать и разложить по стерильным банкам и закатать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачковую икру, чтобы она не пригорела. В этом случае важно выбрать правильную посуду.

Теги:
#Рецепты #Консервация #Овощная икра #Кабачковая икра