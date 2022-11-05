Долой кабачковую икру: рецепт необычной, но очень вкусной закуски с яблоками

Эту икру можно есть ложками, и с чем вам захочется

Домашняя заготовка для любителей остренького, и как альтернатива обыденной кабачковой икры!

Предлагаем заготовить на зиму вкусную овощную икру с яблоками. Ее можно есть ложками, и с чем вам захочется: с сыром, мясом, рыбой, но самое вкусное — это с черным хлебом. Рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как приготовить яблочно-овощную икру

Ингредиенты:

1,25 кг красных, спелых помидоров

0,5 кг зеленых яблок "Гранни Смит"

0,5 кг болгарского красного перца

0,5 кг моркови

50 г острого перца

100 г чеснока

1/2 стакана уксуса

1/2 стакана растительного масла

1/2 стакан сахара

1 ст.л. с горкой соли

1 пучок кинзы

Приготовление:

Все овощи и фрукты, кроме чеснока, помыть, почистить, порезать, закинуть в блендер и перемолоть до однородной массы, или пропустить через мясорубку. Варить в кастрюле на маленьком огне под крышкой, добавив только соль, примерно 1 час. Когда чуть-чуть остынет, добавить уксус, масло, перемолотый заранее чеснок и сахар. Перемешать и разложить по стерильным банкам и закатать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачковую икру, чтобы она не пригорела. В этом случае важно выбрать правильную посуду.