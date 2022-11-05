Долой кабачковую икру: рецепт необычной, но очень вкусной закуски с яблоками
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Эту икру можно есть ложками, и с чем вам захочется
Домашняя заготовка для любителей остренького, и как альтернатива обыденной кабачковой икры!
Предлагаем заготовить на зиму вкусную овощную икру с яблоками. Ее можно есть ложками, и с чем вам захочется: с сыром, мясом, рыбой, но самое вкусное — это с черным хлебом. Рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как приготовить яблочно-овощную икру
Ингредиенты:
- 1,25 кг красных, спелых помидоров
- 0,5 кг зеленых яблок "Гранни Смит"
- 0,5 кг болгарского красного перца
- 0,5 кг моркови
- 50 г острого перца
- 100 г чеснока
- 1/2 стакана уксуса
- 1/2 стакана растительного масла
- 1/2 стакан сахара
- 1 ст.л. с горкой соли
- 1 пучок кинзы
Приготовление:
- Все овощи и фрукты, кроме чеснока, помыть, почистить, порезать, закинуть в блендер и перемолоть до однородной массы, или пропустить через мясорубку.
- Варить в кастрюле на маленьком огне под крышкой, добавив только соль, примерно 1 час.
- Когда чуть-чуть остынет, добавить уксус, масло, перемолотый заранее чеснок и сахар.
- Перемешать и разложить по стерильным банкам и закатать.
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