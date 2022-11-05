Геть кабачкову ікру: рецепт незвичайної, але дуже смачної закуски з яблуками

Цю ікру можна їсти ложками, і з чим вам захочеться

Домашня заготівля для любителів гостренького, і як альтернатива буденної кабачкової ікри!

Пропонуємо заготовити на зиму смачну овочеву ікру з яблуками. Її можна їсти ложками, і з чим вам захочеться: із сиром, м’ясом, рибою, але найсмачніше – це із чорним хлібом. Рецептом поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати яблучно-овочеву ікру

Інгредієнти:

1,25 кг червоних, стиглих помідорів

0,5 кг зелених яблук "Гренні Сміт"

0,5 кг болгарського червоного перцю

0,5 кг моркви

50 г гострого перцю

100 г часнику

1/2 склянки оцту

1/2 склянки олії

1/2 склянка цукру

1 ст.л. з гіркою солі

1 пучок кінзи

Приготування:

Всі овочі та фрукти, крім часнику, помити, почистити, порізати, закинути в блендер і перемолоти до однорідної маси, або пропустити через м’ясорубку. Варити в каструлі на маленькому вогні під кришкою, додавши лише сіль, приблизно 1 годину. Коли трохи охолоне, додати оцет, олію, перемелений заздалегідь часник і цукор. Перемішати та розкласти по стерильних банках і закатати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.