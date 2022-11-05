Геть кабачкову ікру: рецепт незвичайної, але дуже смачної закуски з яблуками
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Цю ікру можна їсти ложками, і з чим вам захочеться
Домашня заготівля для любителів гостренького, і як альтернатива буденної кабачкової ікри!
Пропонуємо заготовити на зиму смачну овочеву ікру з яблуками. Її можна їсти ложками, і з чим вам захочеться: із сиром, м’ясом, рибою, але найсмачніше – це із чорним хлібом. Рецептом поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати яблучно-овочеву ікру
Інгредієнти:
- 1,25 кг червоних, стиглих помідорів
- 0,5 кг зелених яблук "Гренні Сміт"
- 0,5 кг болгарського червоного перцю
- 0,5 кг моркви
- 50 г гострого перцю
- 100 г часнику
- 1/2 склянки оцту
- 1/2 склянки олії
- 1/2 склянка цукру
- 1 ст.л. з гіркою солі
- 1 пучок кінзи
Приготування:
- Всі овочі та фрукти, крім часнику, помити, почистити, порізати, закинути в блендер і перемолоти до однорідної маси, або пропустити через м’ясорубку.
- Варити в каструлі на маленькому вогні під кришкою, додавши лише сіль, приблизно 1 годину.
- Коли трохи охолоне, додати оцет, олію, перемелений заздалегідь часник і цукор.
- Перемішати та розкласти по стерильних банках і закатати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.