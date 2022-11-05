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Геть кабачкову ікру: рецепт незвичайної, але дуже смачної закуски з яблуками

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Яблучно-овочева ікра - як приготувати, простий рецепт Новина оновлена 05 листопада 2022, 16:46
Яблучно-овочева ікра - як приготувати, простий рецепт. Фото misspovar

Цю ікру можна їсти ложками, і з чим вам захочеться

Домашня заготівля для любителів гостренького, і як альтернатива буденної кабачкової ікри!

Пропонуємо заготовити на зиму смачну овочеву ікру з яблуками. Її можна їсти ложками, і з чим вам захочеться: із сиром, м’ясом, рибою, але найсмачніше – це із чорним хлібом. Рецептом поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати яблучно-овочеву ікру

Інгредієнти:

  • 1,25 кг червоних, стиглих помідорів
  • 0,5 кг зелених яблук "Гренні Сміт"
  • 0,5 кг болгарського червоного перцю
  • 0,5 кг моркви
  • 50 г гострого перцю
  • 100 г часнику
  • 1/2 склянки оцту
  • 1/2 склянки олії
  • 1/2 склянка цукру
  • 1 ст.л. з гіркою солі
  • 1 пучок кінзи

Приготування:

  1. Всі овочі та фрукти, крім часнику, помити, почистити, порізати, закинути в блендер і перемолоти до однорідної маси, або пропустити через м’ясорубку.
  2. Варити в каструлі на маленькому вогні під кришкою, додавши лише сіль, приблизно 1 годину.
  3. Коли трохи охолоне, додати оцет, олію, перемелений заздалегідь часник і цукор.
  4. Перемішати та розкласти по стерильних банках і закатати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.

Теги:
#Рецепти #Консервація #Овочева ікра #Кабачкова ікра