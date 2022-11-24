Для любителей остренького: рецепт пикантного соуса, который не уступает васаби

Приправа, которая отлично сочетается с мясными и овощными блюдами

Любое блюдо можно усовершенствовать с помощью вкусного соуса. И при этом необязательно покупать магазинный вариант, ведь намного вкуснее и полезнее будет, если вы приготовите его самостоятельно. К примеру, домашний майонез ничем не уступает по вкусу магазинному. А сегодня мы хотим поделиться рецептом острого соуса, который станет отличной заменой васаби.

Чтобы приготовить эту пикантную приправу, вам нужен будет хрен. Из этого овоща получаются отличные приправы, которые можно добавлять ее в супы, мясные и овощные блюда, пишет prostoway.

Острый соус из хрена: рецепт

Ингредиенты:

корни хрена – 75 г;

листья хрена – 75 г;

холодную кипяченую воду – 100 мл;

соль — ¼ ч.л.;

сахар – 1,5 ч.л.;

лимонный сок – 15 мл.

Способ приготовить:

Помойте корни и стебли хрена. Пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере. После в массу добавьте 100 мл воды, соль и сахар. В роли консерванта віступает лимонный сок, который также нужно влить. Тщательно перемешайте всю массу. При необходимости можно досолить. Готовый продукт разложите в чистые банки, закройте крышками и поставьте в холодильник. Стерилизовать ничего не нужно.

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