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Изумительный соус к мясу: проще рецепта не существует

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Яблочный соус добавит мясу сочности. Фото: instagram/kate.deliciouss Новость обновлена 18 октября 2022, 15:23
Яблочный соус добавит мясу сочности. Фото: instagram/kate.deliciouss

Этот соус готовится очень просто и долго хранится

Чтобы мясо не получилось сухим и жестким, важно не только правильно его приготовить, а и сделать соус. Именно в нем секрет сочного блюда. Такой простой сезонный фрукт, как яблоко, может стать главным ингредиентом для вкусного соуса.

Соус – настоящая находка для кулинаров, он может придать новые вкусы блюду, или спасти его, если вдруг что-то не удалось. Рецептом яблочного соуса поделился фудблог kate.deliciouss в Instagram. Этот соус отлично подходит к мясу, особенно к свинине. А еще вы можете подавать его вместе с бужениной.

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 400 г яблок (очищенных)
  • 75 г сахара
  • 30 г воды
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 г молотой корицы

Способ приготовления:

  1. В сотейник кладем 50 г сливочного масла и ставим на маленький огонь, ждем пока масло растает.
  2. Добавляем 400 г нарезанных кубиком и почищенных яблок (берите более жесткие), 75 г сахара (желательно коричневый), 30 г воды. Перемешиваем и тушим 20 минут. Крышкой не накрываем.
  3. Добавляем 1 ст. ложку лимонного сока и 1 г молотой корицы.
  4. Выключаем огонь и даем постоять 10 минут.
  5. Подаем с мясом.
  6. Соус можно хранить в холодильнике до двух недель.

Ранее "Телеграф" делился рецептом котлет, для которых нужны недорогие ингредиенты. А также мы писали, как быстро и вкусно заготовить яблоки на зиму. И это не компот или варенье.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Яблоки #Соус