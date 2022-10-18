Изумительный соус к мясу: проще рецепта не существует

Этот соус готовится очень просто и долго хранится

Чтобы мясо не получилось сухим и жестким, важно не только правильно его приготовить, а и сделать соус. Именно в нем секрет сочного блюда. Такой простой сезонный фрукт, как яблоко, может стать главным ингредиентом для вкусного соуса.

Соус – настоящая находка для кулинаров, он может придать новые вкусы блюду, или спасти его, если вдруг что-то не удалось. Рецептом яблочного соуса поделился фудблог kate.deliciouss в Instagram. Этот соус отлично подходит к мясу, особенно к свинине. А еще вы можете подавать его вместе с бужениной.

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

400 г яблок (очищенных)

75 г сахара

30 г воды

1 ст. л. лимонного сока

1 г молотой корицы

Способ приготовления:

В сотейник кладем 50 г сливочного масла и ставим на маленький огонь, ждем пока масло растает. Добавляем 400 г нарезанных кубиком и почищенных яблок (берите более жесткие), 75 г сахара (желательно коричневый), 30 г воды. Перемешиваем и тушим 20 минут. Крышкой не накрываем. Добавляем 1 ст. ложку лимонного сока и 1 г молотой корицы. Выключаем огонь и даем постоять 10 минут. Подаем с мясом. Соус можно хранить в холодильнике до двух недель.

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