Изумительный соус к мясу: проще рецепта не существует
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1106
Этот соус готовится очень просто и долго хранится
Чтобы мясо не получилось сухим и жестким, важно не только правильно его приготовить, а и сделать соус. Именно в нем секрет сочного блюда. Такой простой сезонный фрукт, как яблоко, может стать главным ингредиентом для вкусного соуса.
Соус – настоящая находка для кулинаров, он может придать новые вкусы блюду, или спасти его, если вдруг что-то не удалось. Рецептом яблочного соуса поделился фудблог kate.deliciouss в Instagram. Этот соус отлично подходит к мясу, особенно к свинине. А еще вы можете подавать его вместе с бужениной.
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 400 г яблок (очищенных)
- 75 г сахара
- 30 г воды
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 г молотой корицы
Способ приготовления:
- В сотейник кладем 50 г сливочного масла и ставим на маленький огонь, ждем пока масло растает.
- Добавляем 400 г нарезанных кубиком и почищенных яблок (берите более жесткие), 75 г сахара (желательно коричневый), 30 г воды. Перемешиваем и тушим 20 минут. Крышкой не накрываем.
- Добавляем 1 ст. ложку лимонного сока и 1 г молотой корицы.
- Выключаем огонь и даем постоять 10 минут.
- Подаем с мясом.
- Соус можно хранить в холодильнике до двух недель.
Ранее "Телеграф" делился рецептом котлет, для которых нужны недорогие ингредиенты. А также мы писали, как быстро и вкусно заготовить яблоки на зиму. И это не компот или варенье.