Как приготовить курицу, чтобы она была сочной: суперпростой рецепт
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Перед тем, как запечь курицу, нужно провернуть один кулинарный трюк
В приготовлении мяса есть много нюансов, даже если идет речь о запекании курицы в духовке. Иногда даже качественный продукт можно испортить, если он получится жестким и сухим. Простой способ добиться сочности – маринование.
Рецептом сочной курицы, запеченной в духовке, делится кулинарная блогерка kate.deliciouss в Instagram. По словам кулинара, есть один отличный способ сделать мясо сочным. Этот метод подходит к любому виду мяса, но особенно хорош для приготовления целой курицы или цыпленка.
Что вам потребуется:
- кастрюля, чтобы курица поместилась полностью
- вода очищенная
- соль
- звездочка аниса
- плод кардамона
Способ приготовления:
- Готовим соляной раствор. На каждый литр воды берем 40 г соли. К примеру, 4 литра воды — 160 г соли. Бросаем кардамон и анис. Подогреваем, чтобы соль растворилась.
- Охлаждаем воду, чтобы она была едва теплой, иначе курица начнет вариться.
- Укладываем курицу и даем постоять. На каждый 1 кг курицы – 1 час. К примеру, курицу весом 1,5 кг нужно держать 1,5 часа.
- Достаем курицу, хорошо вытираем досуха, и можем готовить ее к отправке в духовой шкаф. Добавляем специи, масло.
- Запекаем при температуре 180 градусов.
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