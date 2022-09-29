Як приготувати курку, щоб вона була соковитою: суперпростий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перед тим, як запекти курку, потрібно провернути один кулінарний трюк
У приготуванні м’яса є багато нюансів, навіть якщо йдеться про запікання курки в духовці. Іноді навіть якісний продукт можна зіпсувати, якщо він вийде жорстким та сухим. Простий спосіб досягти соковитості – маринування.
Рецептом соковитої курки, запеченої в духовці, ділиться кулінарна блогерка kate.deliciouss в Instagram. За словами кулінара, є один чудовий спосіб зробити м’ясо соковитим. Цей метод підходить до будь-якого виду м’яса, але особливо добрий для приготування цілої курки або курчати.
Що вам знадобиться:
- каструля, щоб курка помістилася повністю
- вода очищена
- сіль
- зірочка анісу
- плід кардамону
Спосіб приготування:
- Готуємо соляний розчин. На кожний літр води беремо 40 г солі. Наприклад, 4 літри води – 160 г солі. Кидаємо кардамон та аніс. Підігріваємо, щоб сіль розчинилася.
- Охолоджуємо воду, щоб вона була ледь теплою, інакше курка почне варитись.
- Укладаємо курку і даємо постояти. На кожний 1 кг курки – 1 година. Наприклад, курку вагою 1,5 кг потрібно тримати 1,5 години.
- Дістаємо курку, добре витираємо насухо, і можемо готувати її до відправки до духової шафи. Додаємо спеції, олію.
- Запікаємо при температурі 180 градусів.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом печінкового паштету із дивовижним конфітюром. А також ми писали, як легко приготувати на сковороді так звану ліниву піцу.