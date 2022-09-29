Як приготувати курку, щоб вона була соковитою: суперпростий рецепт

Перед тим, як запекти курку, потрібно провернути один кулінарний трюк

У приготуванні м’яса є багато нюансів, навіть якщо йдеться про запікання курки в духовці. Іноді навіть якісний продукт можна зіпсувати, якщо він вийде жорстким та сухим. Простий спосіб досягти соковитості – маринування.

Рецептом соковитої курки, запеченої в духовці, ділиться кулінарна блогерка kate.deliciouss в Instagram. За словами кулінара, є один чудовий спосіб зробити м’ясо соковитим. Цей метод підходить до будь-якого виду м’яса, але особливо добрий для приготування цілої курки або курчати.

Що вам знадобиться:

каструля, щоб курка помістилася повністю

вода очищена

сіль

зірочка анісу

плід кардамону

Спосіб приготування:

Готуємо соляний розчин. На кожний літр води беремо 40 г солі. Наприклад, 4 літри води – 160 г солі. Кидаємо кардамон та аніс. Підігріваємо, щоб сіль розчинилася. Охолоджуємо воду, щоб вона була ледь теплою, інакше курка почне варитись. Укладаємо курку і даємо постояти. На кожний 1 кг курки – 1 година. Наприклад, курку вагою 1,5 кг потрібно тримати 1,5 години. Дістаємо курку, добре витираємо насухо, і можемо готувати її до відправки до духової шафи. Додаємо спеції, олію. Запікаємо при температурі 180 градусів.

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