Усього 15 хвилин – і готово: суперпростий рецепт смачної піци на сковороді (відео)
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Приготувати піцу можна і без духовки
Піца вже давно перестала бути винятковою частиною італійської кулінарної культури. Існує маса рецептів цієї страви, у тому числі так звані ліниві піци. Це ідеальний варіант, якщо ви хочете поїсти ситно, але не готові витрачати час на приготування тіста і випікання піци в духовці.
Рецептом піци на сковороді ділиться фудблогерка Крістіна Булезюк у Instagram. Така лінива піца готується неймовірно швидко, а виходить дуже смачною. Плюс рецепту в тому, що начинку ви можете варіювати на свій смак.
Інгредієнти для тіста:
- 2 яйця
- 4 ст. л. сметани або майонезу
- 6 ст. л. борошна без гірки
Начинка:
- 2 ст. л. томатної пасти чи кетчупу
- ковбаса, сосиски шкільні або мисливські (на ваш смак)
- помідори "Черрі" або звичайні
- перець
- сир — моцарелла, голландський (хоча 2 види)
Спосіб приготування:
- Попередньо готуємо начинку, миємо та подрібнюємо всі інгредієнти.
- Змішуємо сметану, яйця та борошно, густота тіста має бути, як рідка сметана.
- Нагріваємо сковороду, трохи додаємо олію, виливаємо тісто, вогонь має бути середнім.
- Через 1 хвилину по центру ложкою розмазуємо томатну пасту,
- Далі швидко викладаємо начинку та посипаємо тертим сиром, закриваємо кришкою і готуємо 15 хвилин.
- Піцу обов’язково їсти гарячою.
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