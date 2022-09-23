Усього 15 хвилин – і готово: суперпростий рецепт смачної піци на сковороді (відео)

Приготувати піцу можна і без духовки

Піца вже давно перестала бути винятковою частиною італійської кулінарної культури. Існує маса рецептів цієї страви, у тому числі так звані ліниві піци. Це ідеальний варіант, якщо ви хочете поїсти ситно, але не готові витрачати час на приготування тіста і випікання піци в духовці.

Рецептом піци на сковороді ділиться фудблогерка Крістіна Булезюк у Instagram. Така лінива піца готується неймовірно швидко, а виходить дуже смачною. Плюс рецепту в тому, що начинку ви можете варіювати на свій смак.

Інгредієнти для тіста:

2 яйця

4 ст. л. сметани або майонезу

6 ст. л. борошна без гірки

Начинка:

2 ст. л. томатної пасти чи кетчупу

ковбаса, сосиски шкільні або мисливські (на ваш смак)

помідори "Черрі" або звичайні

перець

сир — моцарелла, голландський (хоча 2 види)

Спосіб приготування:

Попередньо готуємо начинку, миємо та подрібнюємо всі інгредієнти. Змішуємо сметану, яйця та борошно, густота тіста має бути, як рідка сметана. Нагріваємо сковороду, трохи додаємо олію, виливаємо тісто, вогонь має бути середнім. Через 1 хвилину по центру ложкою розмазуємо томатну пасту, Далі швидко викладаємо начинку та посипаємо тертим сиром, закриваємо кришкою і готуємо 15 хвилин. Піцу обов’язково їсти гарячою.

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