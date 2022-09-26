Печінковий паштет із дивовижним конфітюром: у вас попросять секрет рецепту

Як оригінально та незвичайно приготувати печінку: спробуйте контраст смаків.

Любителі м’ясних страв, напевно, оцінять рецепт закуски, в якій поєднуються специфічний смак яловичої печінки з ароматним і солодким фруктовим соусом.

Цікавим варіантом приготування найніжнішого печінкового паштету поділився у своєму instagram фудблогер Валерій Пономар. Готується все швидко і просто, а смак виходить незвичайним.

Як приготувати паштет з яловичої печінки

Інгредієнти:

яловича печінка – 500 г,

вершки – 200 мл,

вершкове масло — 80 г,

морква – 70 г,

цибуля 1 шт.,

віскі або коньяк – 2 ст. ложки,

лавровий лист – 2 шт.,

мускатний горіх — щіпка,

чорний перець,

сіль.

конфітюр:

груша – 500 г,

ванільний цукор – 1 ч. ложка,

цукор – 3 ст. ложки.

Приготування:

Печінку відокремте від плівок і поріжте невеликими шматочками. Вимочіть печінку в молоці протягом півгодини, щоб прибрати можливу гіркоту та специфічний запах, а потім промийте водою. Обсмажте печінку у вершковому маслі на розігрітій сковороді. Додайте цибулю та моркву, лавровий лист, мускатний горіх, посоліть, поперчіть, влийте віскі чи коньяк і готуйте 10 хвилин. Потім влийте вершки та готуйте ще 2 хвилини. Готову печінку збийте блендером, остудіть і відправте у холодильник. Груші вибирайте соковиті. Очистіть їх від шкірки та наріжте дрібними кубиками. Змішайте грушу із цукром і варіть на повільному вогні 15 хвилин. Печінковий паштет подавайте з холодним конфітюром із груші.

Смачного!

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