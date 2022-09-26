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Печінковий паштет із дивовижним конфітюром: у вас попросять секрет рецепту

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Печінковий паштет
Печінковий паштет

Як оригінально та незвичайно приготувати печінку: спробуйте контраст смаків.

Любителі м’ясних страв, напевно, оцінять рецепт закуски, в якій поєднуються специфічний смак яловичої печінки з ароматним і солодким фруктовим соусом.

Цікавим варіантом приготування найніжнішого печінкового паштету поділився у своєму instagram фудблогер Валерій Пономар. Готується все швидко і просто, а смак виходить незвичайним.

Як приготувати паштет з яловичої печінки

Інгредієнти:

  • яловича печінка – 500 г,
  • вершки – 200 мл,
  • вершкове масло — 80 г,
  • морква – 70 г,
  • цибуля 1 шт.,
  • віскі або коньяк – 2 ст. ложки,
  • лавровий лист – 2 шт.,
  • мускатний горіх — щіпка,
  • чорний перець,
  • сіль.

конфітюр:

  • груша – 500 г,
  • ванільний цукор – 1 ч. ложка,
  • цукор – 3 ст. ложки.

Приготування:

  1. Печінку відокремте від плівок і поріжте невеликими шматочками.
  2. Вимочіть печінку в молоці протягом півгодини, щоб прибрати можливу гіркоту та специфічний запах, а потім промийте водою.
  3. Обсмажте печінку у вершковому маслі на розігрітій сковороді.
  4. Додайте цибулю та моркву, лавровий лист, мускатний горіх, посоліть, поперчіть, влийте віскі чи коньяк і готуйте 10 хвилин.
  5. Потім влийте вершки та готуйте ще 2 хвилини.
  6. Готову печінку збийте блендером, остудіть і відправте у холодильник.
  7. Груші вибирайте соковиті. Очистіть їх від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
  8. Змішайте грушу із цукром і варіть на повільному вогні 15 хвилин.
  9. Печінковий паштет подавайте з холодним конфітюром із груші.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як готується найніжніша печінка у гірчично-сметанному соусі. А ще дізнайтеся рецепт найсмачніших фаршированих печериць.

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#Рецепт #Печінка #Печінковий паштет