Печінковий паштет із дивовижним конфітюром: у вас попросять секрет рецепту
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Як оригінально та незвичайно приготувати печінку: спробуйте контраст смаків.
Любителі м’ясних страв, напевно, оцінять рецепт закуски, в якій поєднуються специфічний смак яловичої печінки з ароматним і солодким фруктовим соусом.
Цікавим варіантом приготування найніжнішого печінкового паштету поділився у своєму instagram фудблогер Валерій Пономар. Готується все швидко і просто, а смак виходить незвичайним.
Як приготувати паштет з яловичої печінки
Інгредієнти:
- яловича печінка – 500 г,
- вершки – 200 мл,
- вершкове масло — 80 г,
- морква – 70 г,
- цибуля 1 шт.,
- віскі або коньяк – 2 ст. ложки,
- лавровий лист – 2 шт.,
- мускатний горіх — щіпка,
- чорний перець,
- сіль.
конфітюр:
- груша – 500 г,
- ванільний цукор – 1 ч. ложка,
- цукор – 3 ст. ложки.
Приготування:
- Печінку відокремте від плівок і поріжте невеликими шматочками.
- Вимочіть печінку в молоці протягом півгодини, щоб прибрати можливу гіркоту та специфічний запах, а потім промийте водою.
- Обсмажте печінку у вершковому маслі на розігрітій сковороді.
- Додайте цибулю та моркву, лавровий лист, мускатний горіх, посоліть, поперчіть, влийте віскі чи коньяк і готуйте 10 хвилин.
- Потім влийте вершки та готуйте ще 2 хвилини.
- Готову печінку збийте блендером, остудіть і відправте у холодильник.
- Груші вибирайте соковиті. Очистіть їх від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
- Змішайте грушу із цукром і варіть на повільному вогні 15 хвилин.
- Печінковий паштет подавайте з холодним конфітюром із груші.
Смачного!
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