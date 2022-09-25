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З чим запекти курку, щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим: незвичайний рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Запечена курка з яблуками Новина оновлена 25 вересня 2022, 17:39
Запечена курка з яблуками

Така смачна курка здивує ваших гостей, хоча готується дуже легко

Курка – один із найпростіших у приготуванні варіантів м’яса. Ви можете зробити з неї хрусткі курячі нагетси або посмажити філе в кисло-солодкому соусі. Неймовірно ніжною та соковитою курка виходить, коли її запікають у духовці.

Щоб м’ясо було ще ароматнішим і смачнішим, додайте до курки один простий фрукт – яблуко. Рецептом запечених курячих стегон з яблуками ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Поєднання солодкого з м’ясом надають страві дуже незвичайного смаку.

Складові:

  • Стегна курячі (або філе)
  • Яблука
  • Цукор
  • Сіль, спеції
  • Вершкове масло

Спосіб приготування:

  1. Розтопити вершкове масло на сковороді, додати яблука і протушкувати.
  2. Засипати цукром та карамелізувати 10 хвилин.
  3. Тим часом замаринувати стегна. Додати сіль і спеції та залишити в холодильнику.
  4. У форму на низ викладаємо яблука, а зверху м’ясо.
  5. Ставимо в духовку на 200 градусів на годину.

Раніше "Телеграф" ділився дуже простим рецептом лінивої піци. Для приготування смачної страви потрібні лише 15 хвилин та сковорода. А також ми писали, що куряче філе ідеально гармонує із вершковою пастою. Вишуканий італійський обід зможе приготувати кожен.

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#Рецепт #М'ясо #Курка