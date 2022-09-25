З чим запекти курку, щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим: незвичайний рецепт (відео)
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Така смачна курка здивує ваших гостей, хоча готується дуже легко
Курка – один із найпростіших у приготуванні варіантів м’яса. Ви можете зробити з неї хрусткі курячі нагетси або посмажити філе в кисло-солодкому соусі. Неймовірно ніжною та соковитою курка виходить, коли її запікають у духовці.
Щоб м’ясо було ще ароматнішим і смачнішим, додайте до курки один простий фрукт – яблуко. Рецептом запечених курячих стегон з яблуками ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Поєднання солодкого з м’ясом надають страві дуже незвичайного смаку.
Складові:
- Стегна курячі (або філе)
- Яблука
- Цукор
- Сіль, спеції
- Вершкове масло
Спосіб приготування:
- Розтопити вершкове масло на сковороді, додати яблука і протушкувати.
- Засипати цукром та карамелізувати 10 хвилин.
- Тим часом замаринувати стегна. Додати сіль і спеції та залишити в холодильнику.
- У форму на низ викладаємо яблука, а зверху м’ясо.
- Ставимо в духовку на 200 градусів на годину.
Раніше "Телеграф" ділився дуже простим рецептом лінивої піци. Для приготування смачної страви потрібні лише 15 хвилин та сковорода. А також ми писали, що куряче філе ідеально гармонує із вершковою пастою. Вишуканий італійський обід зможе приготувати кожен.