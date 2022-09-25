Должен попробовать каждый гурман: рецепт вкуснейшего омлета с пивом

Добавьте несколько новых ингредиентов, и вы получите совершенно новый вкус любимого блюда.

Самое простое блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса — это омлет. Минимум ингредиентов и времени, и сытное блюдо готово. Также мы ранее рассказывали, как приготовить пышный омлет без муки и молока.

Вроде как омлетом нельзя никого удивить, однако это совсем не так, сообщает prostoway. Попробуйте приготовить необычную яичницу с молоком, пивом, редисом и помидорами.

Омлет с пивом, редисом и помидорами: рецепт

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

молоко — 1/2 ст.;

пиво — 1/2 ст.;

перец сладкий – 1 шт.;

редис – 30 гр;

помидор — 1 шт.;

репчатый лук — ½ луковицы;

растительное масло;

зелень;

перец;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Редис и перец нарежьте соломкой, а помидоры – кружочками. Лук и зелень мелко измельчите. На разогретую сковороду налейте растительное масло и обжарьте несколько секунд редис. После поочередно добавьте болгарский перец и помидоры. Овощи нужно пассеровать. Через минуту добавьте лук и уменьшите огонь на минимум. Пассируйте еще 2-3 минуты. В это время в тарелке разбейте 2-3 яйца, добавьте молоко, пиво, перец, соль и после вылейте все на овощи. Яичная смесь должна равномерно залить начинку. Омлет накройте крышкой и готовьте на маленьком огне.

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