Должен попробовать каждый гурман: рецепт вкуснейшего омлета с пивом
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Добавьте несколько новых ингредиентов, и вы получите совершенно новый вкус любимого блюда.
Самое простое блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса — это омлет. Минимум ингредиентов и времени, и сытное блюдо готово. Также мы ранее рассказывали, как приготовить пышный омлет без муки и молока.
Вроде как омлетом нельзя никого удивить, однако это совсем не так, сообщает prostoway. Попробуйте приготовить необычную яичницу с молоком, пивом, редисом и помидорами.
Омлет с пивом, редисом и помидорами: рецепт
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 1/2 ст.;
- пиво — 1/2 ст.;
- перец сладкий – 1 шт.;
- редис – 30 гр;
- помидор — 1 шт.;
- репчатый лук — ½ луковицы;
- растительное масло;
- зелень;
- перец;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Редис и перец нарежьте соломкой, а помидоры – кружочками. Лук и зелень мелко измельчите.
- На разогретую сковороду налейте растительное масло и обжарьте несколько секунд редис. После поочередно добавьте болгарский перец и помидоры. Овощи нужно пассеровать.
- Через минуту добавьте лук и уменьшите огонь на минимум. Пассируйте еще 2-3 минуты.
- В это время в тарелке разбейте 2-3 яйца, добавьте молоко, пиво, перец, соль и после вылейте все на овощи. Яичная смесь должна равномерно залить начинку.
- Омлет накройте крышкой и готовьте на маленьком огне.
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