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Должен попробовать каждый гурман: рецепт вкуснейшего омлета с пивом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как приготовить омлет с пивом Новость обновлена 25 сентября 2022, 12:43
Как приготовить омлет с пивом

Добавьте несколько новых ингредиентов, и вы получите совершенно новый вкус любимого блюда.

Самое простое блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса — это омлет. Минимум ингредиентов и времени, и сытное блюдо готово. Также мы ранее рассказывали, как приготовить пышный омлет без муки и молока.

Вроде как омлетом нельзя никого удивить, однако это совсем не так, сообщает prostoway. Попробуйте приготовить необычную яичницу с молоком, пивом, редисом и помидорами.

Омлет с пивом, редисом и помидорами: рецепт

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 1/2 ст.;
  • пиво — 1/2 ст.;
  • перец сладкий – 1 шт.;
  • редис – 30 гр;
  • помидор — 1 шт.;
  • репчатый лук — ½ луковицы;
  • растительное масло;
  • зелень;
  • перец;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Редис и перец нарежьте соломкой, а помидоры – кружочками. Лук и зелень мелко измельчите.
  2. На разогретую сковороду налейте растительное масло и обжарьте несколько секунд редис. После поочередно добавьте болгарский перец и помидоры. Овощи нужно пассеровать.
  3. Через минуту добавьте лук и уменьшите огонь на минимум. Пассируйте еще 2-3 минуты.
  4. В это время в тарелке разбейте 2-3 яйца, добавьте молоко, пиво, перец, соль и после вылейте все на овощи. Яичная смесь должна равномерно залить начинку.
  5. Омлет накройте крышкой и готовьте на маленьком огне.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить хрустящий картофель фри. Приготовление блюда не займет много времени.

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