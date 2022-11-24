Для любителів гостренького: рецепт пікантного соусу, який не поступається васабі

Приправа, яка відмінно поєднується з м’ясними та овочевими стравами

Будь-яку страву можна вдосконалити за допомогою смачного соусу. І при цьому необов’язково купувати магазинний варіант, адже набагато смачнішим і кориснішим буде, якщо ви приготуєте його самостійно. Наприклад, домашній майонез нічим не поступається до смаку магазинному. А сьогодні ми хочемо поділитися рецептом гострого соусу, який стане чудовою заміною васабі.

Щоб приготувати цю пікантну приправу, вам буде потрібно хрін. З цього овоча виходять чудові приправи, які можна додавати її в супи, м’ясні та овочеві страви, пише prostoway.

Гострий соус із хрону: рецепт

Інгредієнти:

коріння хрону – 75 г;

листя хрону – 75 г;

холодну кип’ячену воду – 100 мл;

сіль — ¼ ч.л.;

цукор – 1,5 ч.л.;

лимонний сік – 15мл.

Спосіб приготувати:

Помийте коріння та стебла хрону. Пропустіть їх через м’ясорубку або подрібніть у блендері. Після цього в масу додайте 100 мл води, сіль і цукор. У ролі консерванту виступає лимонний сік, який також потрібно влити. Ретельно перемішайте усю масу. За потреби можна досолити. Готовий продукт розкладіть у чисті банки, закрийте кришками та поставте в холодильник. Стерилізувати нічого не треба.

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