Виходить не гірше, ніж у модних пекарнях, а готується дуже просто: рецепт дивовижного хліба від шеф-кухаря (відео)

Спробуйте приготувати цю повітряну випічку у День хліба

У світі відзначається 16 жовтня День хліба. Цей продукт дуже значущий у культурах різних країн. Свій рецепт хліба має кожна сім’я, а самобутні традиції його випікання сформувалася у більшості народів.

Як приготувати хліб, щоб він вийшов смачним, повітряним та рум’яним? Усі секрети приготування хліба розкрила шеф-кухарка Валентина Саєнко у Instagram. Хліб за цим рецептом легко складе конкуренцію розкрученим пекарням. Хоча випічка готується досить просто.

Складові:

Борошно пшеничне – 450 г + на присипку

Сіль — 1 ч. л. (5 год)

Дріжджі сухі – 5 г

Вода тепла – 350 г

Оливки – 100 г (за бажанням)

Орегано (за бажанням)

Спосіб приготування:

У великій мисці (розраховуйте, що тісто збільшиться щонайменше в 3-5 разів) змішуємо: борошно, сіль, дріжджі та начинку (спеції або те, що вам подобається). Заливаємо теплою водою, перемішуємо. Тісто має трохи липнути до рук. Воно не повинно сильно тримати форму або бути еластичним. Може розповзатися та липнути. Накриваємо миску з тістом плівкою і залишаємо в кімнаті на ніч або щонайменше на 5 годин. Після того, як тісто постояло, викладаємо його на стіл, щедро посипаний борошном. Не обминаємо! Формуємо буханець без зайвих рухів. Викладаємо на пергамент та ставимо форму з кришкою. Поміщаємо хліб у холодну духовку. Включаємо на 230 градусів та печемо 30 хвилин. Через півгодини знімаємо кришку та печемо ще 20-40 хвилин. Хліб має добре зарум’янитися. Дістаємо, даємо охолонути хоча б 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитого та хрумкого пирога з грушею, який можна приготувати без зайвого клопоту.