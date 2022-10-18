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Дивовижний соус до м’яса: простіше рецепту не існує

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Яблучний соус додасть м’ясу соковитості. Фото: instagram/kate.deliciouss Новина оновлена 18 жовтня 2022, 15:23
Яблучний соус додасть м’ясу соковитості. Фото: instagram/kate.deliciouss

Цей соус готується дуже просто та довго зберігається

Щоб м’ясо не вийшло сухим і твердим, важливо не тільки правильно його приготувати, а й зробити соус. Саме в ньому секрет соковитої страви. Такий простий сезонний фрукт, як яблуко, може стати головним інгредієнтом для смачного соусу.

Соус — справжня знахідка для кулінарів, він може надати нові смаки страві, або врятувати її, якщо щось не вдалося. Рецептом яблучного соусу поділився фудблог kate.deliciouss в Instagram. Цей соус відмінно підходить до м’яса, особливо свинини. А ще ви можете подавати його разом із бужениною.

Складові:

  • 50 г вершкового масла
  • 400 г яблук (очищених)
  • 75 г цукру
  • 30 г води
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 г меленої кориці

Спосіб приготування:

  1. У сотейник кладемо 50 г вершкового масла і ставимо на маленький вогонь, чекаємо поки масло розтане.
  2. Додаємо 400 г нарізаних кубиком та почищених яблук (беріть жорсткіші), 75 г цукру (бажано коричневий), 30 г води. Перемішуємо і тушкуємо 20 хвилин. Кришкою не накриваємо.
  3. Додаємо 1 ст. ложку лимонного соку та 1 г меленої кориці.
  4. Вимикаємо вогонь та даємо постояти 10 хвилин.
  5. Подаємо з м’ясом.
  6. Соус можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.

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#Рецепт #М'ясо #Яблука #Соус