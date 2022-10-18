Дивовижний соус до м’яса: простіше рецепту не існує
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Цей соус готується дуже просто та довго зберігається
Щоб м’ясо не вийшло сухим і твердим, важливо не тільки правильно його приготувати, а й зробити соус. Саме в ньому секрет соковитої страви. Такий простий сезонний фрукт, як яблуко, може стати головним інгредієнтом для смачного соусу.
Соус — справжня знахідка для кулінарів, він може надати нові смаки страві, або врятувати її, якщо щось не вдалося. Рецептом яблучного соусу поділився фудблог kate.deliciouss в Instagram. Цей соус відмінно підходить до м’яса, особливо свинини. А ще ви можете подавати його разом із бужениною.
Складові:
- 50 г вершкового масла
- 400 г яблук (очищених)
- 75 г цукру
- 30 г води
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 г меленої кориці
Спосіб приготування:
- У сотейник кладемо 50 г вершкового масла і ставимо на маленький вогонь, чекаємо поки масло розтане.
- Додаємо 400 г нарізаних кубиком та почищених яблук (беріть жорсткіші), 75 г цукру (бажано коричневий), 30 г води. Перемішуємо і тушкуємо 20 хвилин. Кришкою не накриваємо.
- Додаємо 1 ст. ложку лимонного соку та 1 г меленої кориці.
- Вимикаємо вогонь та даємо постояти 10 хвилин.
- Подаємо з м’ясом.
- Соус можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.
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