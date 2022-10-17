Як приготувати ідеальне тісто для вареників, щоб при варці не розвалювалося: рецепт "Преміум"

Варенички виходять пухкі, ніжні і з напрочуд смачною начинкою

Вареники можна приготувати у різний спосіб, проте у деяких випадках багато господинь стикаються з проблемою розварювання страви під час варіння. Як цього уникнути?

Якісно зліплене тісто ідеальної консистенції — це запорука успіху вареників, пише vazhnoznat. Щоб вареники вийшли дуже ніжними та більше не розвалювалися при варінні, достатньо приготувати їх за рецептом "Преміум". Ця страва не розчарує вас!

Як приготувати смачні вареники з сиром

Інгредієнти для тіста:

250 мл води

250 мл молока (можна замінити на вершки 10% жирності)

900 г борошна

1 ч. л. солі

6 яєчних жовтків

Для сирної начинки:

1 кг сиру (не надто вологий)

2-3 ст. л. цукру

6 яєчних білків

50 г вершкового масла

Приготування:

Розділяємо яйця на білок та жовток. Білок відставляємо в бік — він нам знадобиться для начинки. А жовток використовуємо для тіста. Жовтки переливаємо у велику миску, додаємо сіль і перемішуємо вінчиком. Потім вливаємо 250 мл молока та стільки ж води. Перемішуємо. Порціями додаємо просіяне борошно, перемішуючи після кожного додавання. Потім замішуємо тісто руками на робочій поверхні, трохи припиленим борошном. Накриваємо його та залишаємо на 40 хвилин. Готуємо начинку. До сиру додаємо яєчні білки, цукор та розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Тісто мнемо руками і розрізаємо на 4 частини. Кожну розгортаємо в тонкий пласт завтовшки приблизно 3-4 мм. Склянкою вирізаємо круглі коржики. Викладаємо начинку — 1 ч. л. сиру в центр кожного коржика. Защипуємо краї та формуємо вареник. Опускаємо вареники в підсолену воду, що закипіла, і з моменту закипання варимо 5 хвилин. Під час варіння додаємо 1 ст. л. олії.

Раніше рецептом лінивих вареників поділилася українська фудблогерка. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними як у дитинстві.